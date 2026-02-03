The Strongest vs. Deportivo Táchira: Copa Libertadores HOY ¿dónde ver?

The Strongest de Bolivia y el Deportivo Táchira de Venezuela, caracterizados por sus colores amarillo y negro, disputarán este martes el duelo "aurinegro" a más de 3.600 metros de altitud, en el inicio de la primera fase de la Copa Libertadores.

El Tigre boliviano, comandado por el exseleccionador de Bolivia Eduardo Villegas, tuvo muchos cambios respecto a la plantilla que culminó el año pasado en el tercer puesto del campeonato local, por lo que existe expectativa en lo que puedan hacer las nuevas contrataciones.

The Strongest y Táchira, dos equipos con varias novedades en sus plantillas

The Strongest incorporó para esta temporada al defensa colombiano José Moya y al panameño Jovani Welch, mientras que en la delantera figuran como nuevos jugadores al dominicano Carlos Ventura, el guatemalteco Darwin Lom y el colombiano Adrián Estacio.

Por su parte, la situación en el Deportivo Táchira, comandado desde el banco por el uruguayo Álvaro Recoba, es similar, ya que recientemente sumó a sus filas siete refuerzos, entre ellos los uruguayos Jairo Villalpando (defensa), José Agustín Pérez (mediocampista) y Guillermo Fratta (delantero).

Los tachirenses comenzaron con buen pie en su estreno en el campeonato venezolano, con una victoria el jueves 3-1 ante Anzoátegui FC, en San Cristóbal.

Hora y canal de TV para ver EN VIVO The Strongest vs. Deportivo Táchira

El partido de ida en uno de los cruces de la primera ronda de clasificación en la Copa Libertadores 2026 se llevará a cabo este martes 3 de febrero a partir de las 7:30 de la noche en Colombia, duelo que se podrá ver en México, países del centro y Suramérica por ESPN y la plataforma en ‘streaming’ de Disney.

En Argentina también se podrá ver el partido por Fox Sports, en Venezuela también por inter, en España por LaLiga+, mientras que para los Estados Unidos se tendrá que sintonizar Fanatiz USA, beIN SPORTS y Tubi.

Más horarios para ver el partido:

Colombia, Perú y Ecuador: 19:30 horas

Chile, Venezuela, Bolivia y Paraguay: 20:30 horas

Argentina, Uruguay y Brasil: 21:30 horas

ET Estados Unidos: 19:30 horas

PT Estados Unidos: 16:30 horas.