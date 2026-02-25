Tiberti no le quitó mérito a la clasificación del Medellín: “Fue la llave más complicada de esta fase”

Luego del empate 0-0 frente a Liverpool FC, que le dio la clasificación a Independiente Medellín a la tercera fase previa de la Copa Libertadores, el asistente técnico Giuliano Tiberti atendió a los medios y entregó su balance del compromiso disputado en el Atanasio Girardot.

Tiberti estuvo al frente del equipo debido a que el entrenador Alejandro Restrepo fue expulsado en el partido de ida, por lo que asumió la responsabilidad en un duelo decisivo para el futuro internacional del club.

Declaraciones de Giuliano Tiberti luego de Medellín vs Liverpool

Sobre el planteamiento inicial, explicó: “El éxito del primer tiempo pasó porque Berrío era más agresivo ante la construcción de ellos, interrumpíamos la salida”. Según el asistente, la presión alta fue una de las claves para equilibrar el trámite.

En esa misma línea, destacó el rol individual del mediocampista: “Él es un volante interior y tiene capacidad para jugar”, afirmó, resaltando la versatilidad y el despliegue del futbolista en una noche exigente.

Tiberti también reveló ajustes tácticos durante el compromiso: “Con Alexis (Serna) pasamos a un 5-3-2”, explicó, dejando claro que la intención fue reforzar la estructura defensiva para sostener la ventaja obtenida en la ida.

El asistente no ocultó la trascendencia del resultado: “Fue un partido fundamental porque el equipo que queda eliminado se queda sin copa internacional”, subrayó, consciente de lo que estaba en juego en esta fase previa.

Además, reconoció el nivel del rival: “Liverpool es un equipo referente de Uruguay” y añadió que “fue la llave más complicada de esta segunda fase”, valorando el grado de dificultad que implicó la serie.

En cuanto al rendimiento colectivo, destacó: “Hay que destacar la forma y la valentía que tuvimos”, y agregó que “hicimos un partido muy correcto desde lo defensivo”, resaltando la solidez mostrada para conservar el arco en cero.

Finalmente, se refirió a la situación física de uno de sus jugadores y al funcionamiento ofensivo: “A Léider Berrío lo están revisando”, comentó sobre el parte médico, y concluyó con un mensaje de tranquilidad: “El ataque no es un factor que nos genere preocupación”, dejando claro que el cuerpo técnico confía en el potencial del equipo para lo que viene.