Tiembla González: esta sería la sanción tras expulsión en Libertadores

El Deportes Tolima se convirtió en el tercer equipo colombiano en instalarse en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 tras vencer a O´Higgins en la última fase clasificatoria, serie que terminó ganando el equipo ‘Pijao’ por 2-1.

El conjunto de la ciudad de Ibagué se impuso 2-0 en condición de local y remontó la serie ante el equipo chileno, sin embargo, no todo fueron buenas noticias para el Deportes Tolima, que sufrió la expulsión del técnico Lucas González tras el pitazo final de ese compromiso.

Lea también: El increíble récord que registró Tolima tras clasificar a Copa Libertadores

La sanción que recibiría Lucas González tras la expulsión en Copa Libertadores

El entrenador bogotano de 44 años estuvo involucrado en una riña con los integrantes del equipo O’Higgins tras el pitazo final del partido, donde según reportes se presentó un cruce de palabras entre González y el estratega del equipo chileno que trascendió a una trifulca que por poco pasa a pelea en el campo de juego.

El árbitro decidió expulsar a Lucas González al considerar que su actitud fue provocadora ante los rivales, una situación que la Conmebol castiga y que dejaría al DT colombiano con una multa por pagar y por lo menos dos fechas de sanción por la tarjeta roja directa que recibió, a la espera del análisis de las imágenes para saber si el castigo podría ser mayor.

Así lo deja claro el Artículo 14 del Código Disciplinario de la Conmebol, que trata sobre la conducta incorrecta de los jugadores y demás integrantes de los equipos, enfocándose en sanciones por acciones indebidas, comportamientos antideportivos, insultos o agresiones contra rivales antes, durante o después del partido.

¿Cuándo será el sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026?

El próximo jueves 19 de marzo se definirán los rivales que tendrán los equipos en esta prestigiosa competencia internacional, recordando que Colombia podría tener 4 representantes en la fase de grupos del torneo.

Y es que Tolima, Santa Fe y Junior ya lograron su boleto, pero Independiente Medellín puede acompañarlos si vence en la serie que juega ante el equipo uruguayo de Juventud de Las Piedras, contienda que va 1-1 y que hoy jueves se resuelve en el Estadio Atanasio Girardot.

En otras noticias: la evolución en el costo del fichaje de Luis Javier Suárez