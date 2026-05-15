Tigres va por el fichaje de jugador de la Selección Colombia

El semestre de apertura de la temporada 2026 estaría a punto de llegar a su fin y junto con ello se empieza a hablar sobre los movimientos en el mercado de fichajes, en donde se espera nuevamente un alto flujo en cuanto a jugadores colombianos.

Nelson Deossa es justamente uno de los futbolistas que entra en el tema de conversación, ya que su buen momento en Real Betis lo habría llevado a ser visto por tres grandes equipos del continente americano, Tigres de la Liga MX, River Plate y Flamengo.

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Tigres el principal candidato para el fichaje de Nelson Deossa

A puertas de que inicie la Copa Mundial 2026 y que termine el semestre de apertura de la temporada 2026, Nelson Deossa es uno de los jugadores que se roba el protagonismo, no solo por su presencia en la presente prelista de Néstor Lorenzo rumbo al certamen mundialista, sino también porque podría salir del Real Betis.

El mediocampista con importante paso por Monterrey y Nacional dio el salto hacia el fútbol de Europa para jugar con Betis, pero su llegada estuvo marcada por una serie de lesiones que no le permitieron brillar desde su arribo.

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Aún así el jugador de la Selección Colombia fue retomando poco a poco el nivel, convirtiéndose en un jugador determinante en la presente edición de la LaLiga, habiendo disputado 19 partidos, hasta el momento, más de 600 minutos dentro del campo de juego que hicieron que varios equipos se interesaran en su fichaje.

Deossa llamó la atención de Tigres, viejo conocido de la Liga MX que estaría interesado en repatriarlo para la siguiente temporada tras la eliminación del torneo de clausura 2026. El cuadro mexicano tendría la ventaja de ser una liga conocida para el volante, aunque se podría llegar a inclinar por ofertas como las de River Plate y Flamengo, otros grandes del continente, pero todavía no hay nada concreto.

¿Hasta cuándo tiene contrato Nelson Deossa con Betis?

Monterrey vendió al mediocampista de 26 años a Real Betis en el semestre de clausura de 2025, después de haber disputado el Mundial de Clubes. Este traspaso contó con un contrato que va hasta junio de 2030.

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Próximo partido que podría jugar Nelson Deossa rumbo a la Copa Mundial

A través de un comunicado, la FCF informó que el encuentro de despedida contra Costa Rica se disputará finalmente el lunes 1 de junio a las 6:00 p.m. en el estadio Estadio Nemesio Camacho El Campín. Inicialmente, la intención del organismo era realizar el compromiso el domingo 31 de mayo, fecha que hacía parte de la planificación establecida por el cuerpo técnico encabezado por el seleccionador nacional.