El 'Caballo' Márquez tendría listo su regreso al FPC

Ricardo 'Caballo' Márquez vuelve a ser el centro de la noticia del Fútbol Profesional Colombiano, ya que su paso por la primera división de Costa Rica no habría sido del todo exitoso y el club habría tomado la decisión de no continuar con él para el semestre de clausura.

El delantero samario de 29 años vivió por primera vez su experiencia a nivel internacional tras varios años de carrera en la primera y segunda división del FPC. Arribó a Costa Rica, pero lamentablemente su participación no habría sido del todo relevante y tendría que regresar a Colombia para jugar de nuevo con Unión Magdalena.

Al 'Caballo' Márquez no le fue bien en Costa Rica y alista su regreso al FPC

El extremo derecho se despidió de Unión Magdalena en el cierre de la temporada 2025 tras el inminente descenso del club samario a la segunda división del Fútbol Profesional Colombiano.

El 'Caballo' Márquez dio por finalizado su ciclo con el 'ciclón bananero' para vivir su primera experiencia a nivel internacional, haciéndolo en el fútbol de Costa Rica para jugar con la camiseta de Cartaginés de la primera división.

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La ilusión era bastante grande con respecto a este primer reto internacional, pero con el pasar de los partidos, a pesar de su habitual presencia en el terreno de juego, no pudo encontrar la puerta del gol como lo había hecho en Colombia.

Es por ello que el cuadro costarricense habría decidido dar por finalizado su préstamo, lo que obligaría al samario a regresar a Unión Magdalena, ya que el equipo es dueño de sus derechos deportivos.

¿Cómo le fue al 'Caballo' Márquez con Cartaginés de Costa Rica?

Ricardo Márquez inició su temporada en Costa Rica a inicios de 2026, haciendo una destacada pretemporada que le permitió ser uno de los jugadores inamovibles en la zona ofensiva, llegando a disputar 22 partidos en tres competencias distintas, 1.270 minutos dentro del terreno de juego en donde se pudo reportar con dos goles y dos asistencias.

¿Cómo le ha ido a Unión Magdalena tras la salida del 'Caballo' Márquez?

El 'ciclón bananero' sin duda alguna es de los equipos más fuertes de la segunda división del FPC en cada una de las ediciones en las que ha estado y lo volvió a demostrar, en el semestre de apertura 2026, habiendo clasificado segundo con 32 puntos a los cuadrangulares del Torneo Betplay y ahora siendo líder parcial del grupo B, quedando muy cerca de la clasificación a la gran final.