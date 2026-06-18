Tim Payne jugará la Copa Sudamericana: grande del continente confirmó su fichaje

El hombre del momento en plena Copa Mundial es nada más y nada menos que el defensor neozelandés, Tim Payne, se convirtió en una de las grandes sorpresas del certamen mundialista y del mercado de pases internacional.

Este hecho se da luego de confirmarse su llegada al Club Olimpia de Paraguay, uno de los equipos más tradicionales del continente, para disputar la Copa Sudamericana. El fichaje ha generado gran repercusión mediática debido tanto al perfil deportivo del jugador como a su reciente exposición global durante el Mundial 2026.

Olimpia se adelantó en el mercado de fichajes y confirmó el fichaje de Tim Payne

Tim Payne llegó a la Copa Mundial 2026 siendo uno de los jugadores más reconocidos del certamen, pero no precisamente por su nivel deportivo, sino gracias a un experimento social iniciado por el creador de contenido argentino Valentín Scarcini.

El lateral derecho de 32 años, actualmente forma parte de la selección de Nueva Zelanda y pertenece al Wellington Phoenix, club en el que ha desarrollado gran parte de su carrera. Sin embargo, su nombre tomó una dimensión inesperada durante la Copa del Mundo, lo que lo puso también en varias carpetas de fichajes.

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Olimpia fue uno de los primeros en interesarse en el traspaso y recientemente se dio a conocer que cerró un acuerdo total con el futbolista y con su club de origen, lo que permitirá que el jugador se incorpore al plantel una vez finalizada la participación de Nueva Zelanda en el Mundial.

El conjunto paraguayo, tricampeón de la Copa Libertadores y habitual protagonista en torneos continentales, busca reforzarse de cara a los octavos de final de la Copa Sudamericana, donde aspira a ser uno de los contendientes al título.

¿Cómo fue el debut de Tim Payne con Nueva Zelanda en el Mundial?

La Selección de Nueva Zelanda finalmente volvió a sumar minutos en un certamen mundialista en un auténtico partidazo frente a Irán y el cual tuvo lluvia de goles y repartición de puntos al finalizar con un marcador de 2-2.

En este encuentro, Tim Payne formó parte del 11 titular y estuvo en el terreno de juego por 78 minutos, habiendo conseguido una escasa puntuación de 5.1.

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Próximo partido de Tim Payne con Nueva Zelanda en el Mundial

El próximo partido de Tim Payne con la selección de Nueva Zelanda en el Mundial 2026 será ante Egipto, el 21 de junio en el estadio BC Place de Vancouver, en un duelo clave del Grupo G. Este encuentro llega tras el empate en el debut frente a Irán, resultado que dejó buenas sensaciones pero también la necesidad de sumar puntos para seguir con opciones de clasificación.