Conmebol desilusionó en el Mundial: la deuda pendiente tras la primera fecha

Este miércoles 17 de junio terminó la primera fecha de la Copa del Mundo con los partidos de los Grupos K y L. La segunda fecha empezó este jueves con vibrantes duelos, pero con una gran preocupación que tiene que ver con las seis selecciones de la Conmebol que están participando en el Mundial en Estados Unidos, Canadá y México.

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Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay y Uruguay figuran en el torneo más importante del mundo, pero los resultados han dejado mucho que desear por el rendimiento de las otras confederaciones que también están en la pelea por llegar a una final y quedar campeón.

Tras la primera fecha se pudo sacar algunas conclusiones con respecto al nivel de las selecciones y Sudamérica no tuvo el mejor papel a lo largo de las primeras emociones mundialistas. Solo Colombia y Argentina pudieron ganar en sus respectivos debuts.

LA DEUDA PENDIENTE QUE TIENE LA CONMEBOL EN EL MUNDIAL

Sin duda alguna, la Conmebol debe sacar mejores resultados en estas segundas jornadas que todavía esperan por Brasil y Paraguay que disputarán el segundo encuentro este viernes 19 de junio. Los brasileños se medirán con Haití, mientras que los paraguayos enfrentarán a Turquía.

Y es que, Brasil y Uruguay empataron en sus debuts enfrentando a Marruecos y a Arabia Saudita respectivamente. Por su parte, Ecuador y Paraguay perdieron por la mínima diferencia frente a Costa de Marfil, mientras que los guaraníes se fueron goleados por Estados Unidos en el estreno.

Solo Argentina, que goleó a Argelia con un 3-0 gracias a tres tantos de Lionel Messi y Colombia, que superó 3-1 a Uzbekistán en los debuts lograron sacar la cara por la confederación sudamericana y sumar victorias.

Con este panorama, en la primera fecha la Conmebol apenas pudo sumar ocho puntos de 18 posibles. Un bajo rendimiento que complica bastante a Sudamérica, cuando la historia reciente de los Mundiales sigue marcando la superioridad por parte de Europa.

Con apenas ocho puntos producto de dos victorias, dos empates y dos derrotas, el rendimiento de la Conmebol fue del 44,4%. Sin embargo, sigue mejor que la Concacaf que tuvo dos victorias, un empate y tres derrotas para un 38,9%. La Confederación Asiática obtuvo un 37%, África y Oceanía obtuvieron el 33% de éxito.

La UEFA, por su parte, clasificó a 16 selecciones, siendo la confederación que más equipos tiene en el Mundial. Hubo siete victorias, seis empates y tres derrotas en la primera fecha para un 56,2% de rendimiento.

CONMEBOL, A MEJORAR EN LA SEGUNDA FECHA

En la segunda fecha, la Conmebol espera poder salir adelante con las demás selecciones que buscan la primera victoria en el Mundial. Argentina y Colombia están tranquilas como las únicas que lograron sumar de a tres y tendrán que respetar lo hecho en la primera jornada cuando enfrenten a Austria y República Democrática del Congo.

Por su parte, Ecuador y Paraguay tendrán que recomponer el camino después de dolorosas derrotas. Los ecuatorianos esperan sumar de a tres cuando enfrenten a Curazao, mientras que los paraguayos enfrentarán a Turquía. Brasil y Uruguay sumaron una unidad, pero tendrán que ganar ante Haití y Cabo Verde respectivamente.

Con este panorama, la Conmebol aspira apretar a la UEFA para mejorar el rendimiento pobre que tuvieron a lo largo de los debuts con solo dos selecciones victoriosas.

Vea el Mundial por el Canal RCN y la APP del Canal RCN

RCN se sumó a la fiesta mundialista y quiere que todos aquellos que no podrán estar presentes en los escenarios deportivos también lo estén, por lo que transmitirán por el Canal RCN y la APP del Canal RCN los siguientes partidos:

17 compromisos de la fase de grupos, entre los que se destacan todos los duelos de la Selección Colombia frente a Uzbekistán, República Democrática del Congo y Portugal.

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16 encuentros válidos de los dieciseisavos de final

5 compromisos de los octavos de final

Además, Santiago Escobar, VP Digital RCN, y Edgardo Frías, Director general de Google, quienes confirmaron la transmisión de todos los partidos de la 'tricolor', pero también de los primeros 10 minutos de otros 15 encuentros a través del Canal de RCN por YouTube.