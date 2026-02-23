DT de Cruzeiro defendió a Neyser Villarreal tras su llanto: “Es un chico de oro”

Neyser Villarreal no la pasa bien en Brasil. El exjugador de Millonarios no ha pasado sus mejores días en Cruzeiro, pues desde su llegada no se ha podido consolidar en el equipo de Tite y ha recibido múltiples críticas de los aficionados y periodistas, lo que ha generado conmoción dentro del atacante.

En el último juego de Cruzeiro, el colombiano fue inicialista. No obstante, su rendimiento no fue el apropiado, provocando su reemplazo en la segunda mitad, lo que provocó que el atacante no pudiera resistir el llanto y, al llegar al banquillo, fuera acomodado por el entrenador y su ayudante.

Tite pidió paciencia por Neyser Villarreal

Tras lo sucedido con Neyser Villarreal, Tite envió un contundente mensaje a todos los aficionados de Cruzeiro, quienes han criticado fuertemente al colombiano, dejando claro que hay que tener paciencia, pues el “chico” tiene cualidades y talento para estar en uno de los más grandes de Brasil.

“Se trata de pedirle a la afición que lo abrace. Es joven, trabaja duro, no es descuidado, no es negligente, no se relaja. Es un chico de oro. Todos en la banca, no solo yo, lo trajimos, hablamos con él, lo trajimos para que estuviera con nosotros, porque estaba conmovido”, aseguró el entrenador.

Además, contó cómo el cuerpo técnico y compañeros le dieron un mensaje de aliento tras ser sustituido en el juego contra Pouso Alegre en el campeonato Mineiro, donde el atacante fue calificado 6.5 en los 62 minutos que logró disputar del compromiso.

“Surgieron oportunidades, pero así es la vida. Jugó bien; la precisión llegará pronto. Surgieron las oportunidades. Y le toca al entrenador, que tiene más experiencia, inculcarle un poco más de calma (…) Imaginen a un joven que se muda a un nuevo país y llega a un club prestigioso como Cruzeiro, con expectativas altísimas, con ganas de jugar bien, y eso crea expectativas”, finalizó.

Minutos de Neyser Villarreal en Cruzeiro

Cabe mencionar que, desde su llegada a Cruzeiro, Neyser Villarreal ha logrado disputar tan solo cuatro partidos, dejando un saldo de 159 minutos, cero goles y cero asistencias, lo que ha generado un fuerte disgusto entre todos los seguidores y periodistas.