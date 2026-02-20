Mucho se ha hablado de Neymar y un posible regreso a la selección de Brasil dirigida por el italiano Carlo Ancelotti. Desde que el ex Real Madrid llegó a la dirección técnica de la ‘Canarinha’, ha habido idas y vueltas en sus convocatorias, pero nunca ha tenido en cuenta al jugador del Santos.

Infortunadamente, las lesiones han impactado bastante a Neymar Jr durante su paso por el Al Hilal, y, desde que tomó rumbo nuevamente al Santos, tampoco ha podido afianzarse. Carlo Ancelotti dejó claro que tendrá en cuenta a los jugadores que estén en forma, y, si el astro brasileño quiere estar, tendrá que recuperarse al 100% en estos cuatro meses que restan para el Mundial.

Todo esto puede llegar a sumar para que el extremo ex Barcelona empiece a ver de cerca un retiro a sus 34 años. Estar en el Mundial sería ideal, pero el reto es grande, especialmente por las lesiones y por el desgaste que ha tenido entre todas las recuperaciones y recaídas.

Justamente, Neymar dio claves de lo que puede ser su triste despedida, que, seguramente, todo dependerá de lo que suceda en mayo y junio con la convocatoria decisiva de la ‘Canarinha’. Si no está su nombre, podría acelerar su retiro como futbolista.

LA POSIBLE FECHA DE RETIRO DE NEYMAR

Cada vez que juega en Santos es una fiesta completa, pero eso no le asegura la estabilidad necesaria para soportar las lesiones que se han hecho recurrentes. Por esta razón, el astro brasileño dejó claro en CazéTV que ha pensado ya en su retiro y sorprendió con la fecha tentativa.

La lesión de la rodilla que sufrió con la selección de Brasil fue el detonante que prende las alarmas en el futuro del astro brasileño. Ese golpetazo fue el comienzo de una seguidilla de recaídas. Apenas regresó con Santos hace unos días en el Campeonato Paulista apareciendo con asistencia.

Con 34 años, y mucho fútbol por delante si las piernas le ayudan, afirmó que su final en la disciplina se puede acercar, “no sé qué pasará de ahora en adelante. Podría ser que llegue diciembre y quiera retirarme”. Esto también podría depender de su participación en el Mundial que podría recobrarle la felicidad y el gusto por el fútbol nuevamente.

En caso de no recuperarse al 100%, Carlo Ancelotti no lo tendría en cuenta. Por esta razón, el extremo brasileño agregó que, “quería volver a jugar esta temporada al 100%, por eso me retrasé en algunos partidos. Sé que mucha gente dice tonterías y no sabe cómo es el día a día, pero tengo que aguantarlo”.

NEYMAR NO RENUNCIA A LA IDEA DE ESTAR EN EL MUNDIAL

Evidentemente, el Mundial es lo que más le llama la atención y es un tema que lo tiene pensando aún más sus próximos pasos, “este año, que es muy importante no solo para el Santos, sino también para la selección brasileña y para mí. Estoy contento y tranquilo de haber regresado un poco mejor que antes".

Sin duda alguna, es un dardo grande para Carlo Ancelotti que solo lo tuvo en cuenta en una convocatoria. Infortunadamente, días antes de la concentración, sufrió otra lesión.

Su regreso a las canchas podría retrasar esa idea de retirarse. No obstante, en la entrevista reiteró que, “logré remontar muy bien en este último partido. Obviamente, necesito ganar un poco más de ritmo, pero con perseverancia alcanzaré mi máximo rendimiento. No sé qué pasará de ahora en adelante, dependerá de mi corazón”.