Titular de Colombia confirmada para el partido ante Venezuela

Regresa una nueva jornada de la Liga de Naciones, la cual tiene como propósito otorgar cupos a la Copa Mundial 2027 que se llevará a cabo en suelo brasileño. Justamente la Selección Colombia y la de Venezuela serán dos de las protagonistas de la fecha 5.

La 'tricolor' llega a este duelo con la obligación de sumar de a tres puntos tras haber empatado contra Bolivia en su última presentación y quedar afuera de los cupos al Mundial, por lo que tiene Angelo Marsiglia conformó a lo mejor de lo mejor de su convocatoria para auspiciar como titulares.

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Confirmado el 11 titular de Colombia vs Venezuela

Este encuentro tiene un valor especial, ya que las dos mejores selecciones del torneo obtendrán el cupo directo al Mundial de Brasil 2027, mientras que las siguientes deberán disputar el repechaje

El partido se disputará este viernes 10 de abril en el Estadio Pascual Guerrero de Cali, a partir de las 8:00 p.m. (hora de Colombia), en un escenario que promete un gran ambiente con el respaldo de la afición de la 'tricolor'.

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Este será un choque directo por la parte alta de la tabla, ya que Venezuela llega como líder con 8 puntos, mientras que Colombia ocupa la cuarta posición con 7 unidades.

Es por ello que Angelo Marsiglia no se guardó nada y conformó un 11 inicial de alto nivel en donde hay figuras de talla internacional como Linda Caicedo, Leicy Santos y Manuela Pavi para hacerle frente a la 'vinotinto' y vulnerar su zona defensiva.

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Colombia vs Venezuela: cómo VER EN VIVO HOY viernes 10 de abril

El partido Colombia vs Venezuela por la quinta fecha de la Liga de Naciones Femenina de la Conmebol se disputará este viernes 10 de abril a partir de las 20:00 (hora local). El duelo se podrá ver en RCN, la App del Canal RCN y la señal de YouTube de Deportes RCN; y sus emociones se podrán seguir a través de DeportesRCN.com.

Horarios del partido:

Colombia, Ecuador y Perú: 20:00

España: 02:00

Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 22:00

Chile, Bolivia y Venezuela: 21:00

Estados Unidos: 20:00 (D.C. y Florida) - 19:00 (Chicago) - 16:00 (Los Ángeles)

México: 19:00