La decisión impensada que tomaría Santa Fe y que sorprende a sus hinchas

Una posibilidad inesperada comienza a tomar fuerza en el entorno de Independiente Santa Fe, generando sorpresa entre sus seguidores y abriendo el debate sobre el futuro de la indumentaria del equipo cardenal.

¿Santa Fe tendrá su propia marca deportiva?

En las últimas horas, comunicadores que cubren la actualidad del club han informado que la dirigencia estaría interesada en conocer la opinión de los hinchas frente a la opción de contar con una marca deportiva propia.

La iniciativa, aunque todavía en una fase preliminar, ya empieza a generar reacciones entre los aficionados, quienes no han recibido la idea con el mejor ánimo en un primer momento.

Y es que un sector importante de la hinchada considera que lo más conveniente para la institución sería mantener o incluso fortalecer vínculos con una marca deportiva de talla internacional.

Entre los argumentos de los seguidores se destacan factores como los ingresos económicos, la visibilidad de la marca a nivel global y la estética de los uniformes, aspectos que consideran fundamentales para el crecimiento del club.

Por ahora, no se trata de una decisión tomada, pero sí de una alternativa que está siendo contemplada por la dirigencia de Santa Fe, en medio de la planificación a futuro.

¿Cuándo vence el vínculo de Santa Fe con Fila?

Uno de los puntos clave en este análisis es que el contrato actual con Fila, marca que viste al equipo, vence en diciembre de 2026, lo que abre la puerta a distintas posibilidades de cara a los próximos años.

En ese sentido, se espera que a lo largo de este año se tome una decisión definitiva, teniendo en cuenta que no sería extraño que varias empresas internacionales muestren interés en diseñar la indumentaria del conjunto cardenal.

Cabe recordar que Independiente Santa Fe ya tuvo una experiencia con marca propia, cuando en 2007 utilizó Santa Fe Sport Wear (SSW), durante un periodo en el que Eduardo Méndez se desempeñaba como presidente del club, antecedente que hoy vuelve a ponerse sobre la mesa como parte del análisis institucional.