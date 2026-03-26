Luis Díaz genera miedo en Croacia: “Nunca para, es difícil marcarlo”

La Fecha FIFA antes del Mundial 2026 arrancará con las emociones de la Selección Colombia contra Croacia. Un vibrante duelo en el que James Rodríguez se encontrará con Luka Modric de nuevo después de años de estar juntos en el Real Madrid. Además, Luis Díaz enfrentará a Josip Stanisic, lateral que tendrá que parar al extremo.

Lea también Así quedó Colombia en el ranking de la WBSC, después del Clásico Mundial de Béisbol

Josip Stanisic y Luis Díaz comparten vestuario con el Bayern Múnich y cuando se enfrentan, es al croata al que le toca echarse esa banda derecha al hombro para poder detener a un jugador rápido, habilidoso y que con cualquier regate puede causar problemas en cualquier defensa.

Este enfrentamiento será un punto de partida para empezar a tantear el territorio y sacar conclusiones de cara al Mundial en el que las dos selecciones participarán y en una edición en la que se podrían ver las caras en dieciseisavos de final. En ese caso, este partido servirá para medir las aspiraciones de los croatas ante una posibilidad de enfrentarse en el Mundial.

JOSIP STANISIC TEME POR LUIS DÍAZ EN EL COLOMBIA VS CROACIA

Un vibrante partido que dará de qué hablar para medir en qué terreno está la Selección Colombia con la necesidad de dejar buenas sensaciones en este Mundial 2026. El mejor antecedente de los colombianos fue en 2014 llegando a cuartos de final y ahora quieren repetirlo o llegar aún más lejos.

En ese sentido, Josip Stanisic palpitó por ESPN las emociones de este encuentro en el que se verá las caras con Luis Díaz. El lateral derecho croata afirmó que, “sabemos que nunca para, puede ir de derecha a izquierda, es una tarea muy difícil marcarlo durante todo el partido”.

Lea también Los siete futbolistas que buscan un lugar en la Selección Colombia para el Mundial; amistoso clave

Seguramente se han enfrentado en los entrenamientos del Bayern Múnich, pero esto será en un contexto completamente distinto. Un partido de Fecha FIFA de preparación para este Mundial de 2026 en el que también se podrían enfrentar dependiendo de las posiciones en la fase de grupos de la Copa del Mundo.

Además, Josip Stanisic elogió el físico que tiene el extremo izquierdo de la Selección Colombia, “todo el mundo ve sus goles y sus asistencias, pero lo que le da al equipo cada día en especial en los partidos es increíble, también que pueda jugar cada tres días y dar el 100 por ciento es algo no normal, en especial su posición que es tan única porque también es defensiva. Es un gran jugador y una gran persona, en los últimos meses estoy muy contento de haberlo podido conocer un poco mejor”.

JOSIP STANISIC REVELÓ CÓMO ES LA COMUNICACIÓN CON LUIS DÍAZ EN EL BAYERN MÚNICH

Curiosamente, en la época de Luis Díaz en el Liverpool, el mejor amigo del colombiano era nada más ni nada menos que Curtis Jones, una relación compleja porque ni siquiera hablaban el mismo idioma. Ahora en el Bayern Múnich, ‘Lucho’ tiene una estrecha amistad con Josip Stanisic.

De hecho, el croata afirmó que, “nos comunicamos en inglés, me gustaría también hablar en español. No puedo hablar español. Siempre lo llamo ‘Papi’, pero no puedo hablar español. Hablamos en inglés, él habla muy bien inglés porque jugó en Liverpool, y no hay barrera en términos de comunicarnos”.

JAMES RODRÍGUEZ TAMBIÉN RECIBIÓ ELOGIOS DE MARCO PASALIC

Marco Pasalic, jugador de Croacia y del Orlando City, rival de James Rodríguez en la MLS se rindió al mediocampista del Minnesota United y exjugador del Real Madrid. El croata también comparte posición con James y destacó las capacidades del colombiano.

Lea también Croata se rinde ante James Rodríguez: confianza en el capitán de la Selección Colombia

El croata elogió las capacidades que tiene James Rodríguez y la trayectoria que ha tenido, además de analizar su momento en la MLS con el Minnesota United, “es una figura importante en la liga, y sin duda despertará interés. Su inicio no fue el ideal, pero jugadores como él siempre encuentran su ritmo”.