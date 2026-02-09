Uno de los equipos colombianos que tendrá este año participación en torneo internacional será el Deportes Tolima, conjunto que recordemos jugará la segunda fase clasificatoria de la Copa Libertadores 2026 ante el ganador de la serie entre Deportivo Táchira y The Strongest.

El equipo dirigido por el técnico Lucas González, que viene de sufrir su primera derrota en la presente Liga BetPlay por la mínima diferencia ante Llaneros, sufre otra mala noticia luego de aquel partido, pues uno de sus grandes fichajes para esta temporada se ha lesionado y estará cinco semanas fuera de las canchas.

Lea también: Edwuin Cetré sale de Estudiantes: hay acuerdo con otro grande de Argentina

Deportes Tolima sufre importante baja para la Copa Libertadores

Se trata del volante barranquillero, Elan Ricardo, futbolista que llegó al Deportes Tolima en este mercado de fichajes en condición de préstamo por un año procedente del Besiktas de Turquía, uno de los movimientos más sonados del fútbol colombiano y que despertó alta expectativa en el hincha ‘pijao’.

El mediocampista tuvo que ser reemplazado del partido ante Llaneros tras sufrir un esguince grado 2 en una de sus rodillas, una lesión que en principio lo dejaría fuera de las canchas unas cinco semanas, así lo confirmó el periodista Julián Capera de ESPN, una situación desafortunada que lo deja fuera de la serie de Copa Libertadores.

¿Cuándo juega Tolima en la Copa Libertadores?

Aquella serie se llevará a cabo el 18 y 25 de febrero, con el Deportes Tolima jugando de local en el Estadio Manuel Murillo Toro el compromiso de vuelta con rival aún por definirse, recordando que The Strongest ganó 2-1 el partido de ida y jugará de visitante la revancha, pactada para disputarse el próximo martes 10 de febrero.

Por otro lado, respecto a la presente Liga BetPlay, el equipo ibaguereño jugará el próximo martes en condición de visitante contra el Atlético Bucaramanga, buscando volver al triunfo ante un equipo que de momento está invicto en el campeonato.