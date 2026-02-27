Tolima sufrió más de la cuenta, y por penaltis eliminó a Táchira de Libertadores

Deportes Tolima avanzó a la tercera ronda previa de la Copa Conmebol Libertadores al derrotar 3-0 a Deportivo Táchira en la tanda de penaltis luego de un empate en el marcador global.

El partido disputado en Ibagué fue bien planteado tácticamente por los dos entrenadores, pese a que Tolima fue el que más insistió por llevarse la victoria. Jersson González, quien ingresó desde el banquillo, marcó, pero el gol fue invalidado por una mano previa de Sebastián 'Mariachi' Guzmán.

Lea también Copa Libertadores 2026: confirmados TODOS los cruces de tercera fase previa

Pero al haber necesidad por parte del elenco venezolano, estos atacaron en los últimos minutos, y luego de levantar un tiro de esquina en el tiempo añadido, consiguieron un penalti a favor por mano dentro del área de Tolima.

Al cobro fue Luis Daniel 'Cariaco' González, justamente con pasado en Tolima, y no tuvo problemas para vencer a Neto Volpi desde los doce pasos, por lo que puso el 1-0 e igualó la serie.

Lea también Sorteo de octavos de Champions League: hora y canal para ver EN VIVO

Noticia en desarrollo...