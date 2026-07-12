Tolima va a hacer dos fichajes más: traerá un delantero y un volante

El mercado de fichajes en el Fútbol Profesional Colombiano sigue dando de qué hablar y uno de los principales protagonistas es Deportes Tolima, el cual tuvo que empezar a hacer una amplia reestructuración desde el banquillo técnico tras la inesperada salida de Lucas González.

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El estratega bogotano dejó su cargo como entrenador del 'pijao' y como reemplazo llegó Sebastián Oliveros, quien ya está trabajando con las nuevas incorporaciones, pero le hizo una petición especial a las directivas del club para contratar próximamente a dos jugadores más.

A Tolima llegarán un nuevo delantero y un volante

Las directivas del club comenzaron a trabajar en la reestructuración de la institución desde el banquillo técnico, el cual ahora es encabezado por Sebastián Oliveros, viejo conocido del FPC, pero también en la plantilla de jugadores con la llegada de Miguel Ortega, Jorge Hurtado y Luis 'Niche' Sánchez.

Estas contrataciones se hicieron con el fin de poder cumplir de la mejor manera en las tres competencias que están en juego en el semestre de clausura, Copa Libertadores, Copa Betplay y Liga Betplay, con jugadores de lujo que podrán aportar en cualquiera de ellas.

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Sin embargo, se dio a conocer que el club todavía no ha cerrado contrataciones y que acorde avanza la pretemporada se está dando cuenta que haría falta contratar más jugadores.

Entre las necesidades de Oliveros estaría la contratación de un nuevo delantero y de un volante que aporte a la elaboración de juego.

Jersson González se despide de Tolima

De acuerdo con información de Mariano Olsen, Cali demostró el interés que tiene en fichar a Jersson González, extremo del Tolima. El extremo bogotano dejó buenas sensaciones tanto en Independiente Santa Fe como en el cuadro tolimense. Podría ser un buen fichaje que cumpla con las pretensiones de Rafael Dudamel.

La posible llegada de Jersson González cumpliría con uno de los objetivos por parte de la directiva azucarera y para Rafael Dudamel que estaría buscando concretar un extremo para el segundo semestre del 2026. Tolima se quedaría sin una ficha clave para afrontar el reto de la Copa Libertadores contra Independiente del Valle.