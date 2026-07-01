Santa Fe estaría interesado en un extremo del Deportes Tolima

Independiente Santa Fe continúa adelantando movimientos para reforzar su plantilla de cara al segundo semestre de 2026. Uno de los pedidos del técnico Pablo Repetto a la dirigencia pasa por incorporar un extremo, posición que el entrenador considera clave para afrontar la Liga BetPlay y los demás retos del semestre.

Jersson González podría volver a Independiente Santa Fe

En medio de esa búsqueda, una de las alternativas que ha tomado fuerza en las últimas semanas sería el regreso de Jersson González, futbolista cuyos derechos deportivos pertenecen al conjunto cardenal y que durante el último año y medio actuó en condición de préstamo con Deportes Tolima.

La cesión del atacante al equipo ibaguereño finalizó el pasado mes de junio y, por el momento, no existe claridad sobre una posible renovación del vínculo. Este panorama también está condicionado por el cambio de cuerpo técnico en el conjunto pijao, que recientemente oficializó la llegada de Sebastián Oliveros como nuevo entrenador.

Ante esa situación, la posibilidad de que González regrese a Bogotá para volver a vestir la camiseta de Santa Fe empieza a ganar fuerza. El extremo aparece como una opción real para reforzar la nómina de Repetto, pues si bien uno de los primeros candidatos era Kevin Pérez, este jugador parece que seguirá en Junior FC.

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Los números de Jersson González en Tolima, DIM y Santa Fe

Durante su paso por Deportes Tolima, el atacante disputó 71 compromisos oficiales, en los que convirtió 12 goles y aportó cuatro asistencias, consolidándose como una de las alternativas ofensivas del equipo durante las últimas tres temporadas.

Antes de su llegada al cuadro pijao, el futbolista también actuó a préstamo con Independiente Medellín. En el conjunto antioqueño participó en 23 partidos y registró cuatro asistencias, sumando experiencia antes de su etapa más reciente en Ibagué.

Con Santa Fe, club en el que se formó profesionalmente, Jersson González acumula 99 partidos oficiales, además de 15 goles y ocho asistencias. Esas cifras lo convierten en un jugador que ya conoce el entorno del equipo y que podría adaptarse rápidamente en caso de concretarse su regreso.

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Por ahora, el eventual retorno del extremo no es considerado la prioridad principal dentro del mercado de fichajes de Santa Fe. Sin embargo, las condiciones contractuales y el final de su préstamo con Deportes Tolima hacen que la operación sea vista como una posibilidad importante para el segundo semestre.

Se espera que en los próximos días haya mayor claridad sobre el futuro de Jersson González y si finalmente volverá a integrar la plantilla cardenal. Mientras tanto, Santa Fe continúa evaluando alternativas para satisfacer una de las principales solicitudes de Pablo Repetto en este mercado de pases.