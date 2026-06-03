Tolima Vs Ind. Del Valle: horarios y fechas para los octavos de final en la Copa Libertadores

La Confederación Sudamericana de Fútbol dio a conocer la programación oficial de las llaves de octavos de final de la Copa Conmebol Libertadores.

Deportes Tolima, único representante colombiano en el certamen, se medirá con Independiente del Valle en serie que dará inicio en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué y finalizará en Quito, Ecuador.

Tolima Vs Ind. Del Valle: fecha y horarios para los octavos de final de Copa Libertadores

La serie entre Deportes Tolima contra Independiente Del Valle dará inicio el martes 11 de agosto en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué a partir de las 7:30 de la noche.

El encuentro de vuelta se jugará el martes 18 de agosto a partir de las 9:30 de la noche en Quito, pero en estadio por definir.

Lea también Tolima ya tiene rival confirmado para los octavos de final de Copa Libertadores

Programación de los octavos de final de la Copa Libertadores

Octavos de final ida

11 de agosto

Fluminense Vs Independiente Rivadavia

Estudiantes De La Plata Vs Universidad Católica

Deportes Tolima Vs Independiente Del Valle

12 de agosto

Platense Vs Coquimbo Unido

Palmeiras Vs Cerro Porteño

Cruzeiro Vs Flamengo

13 de agosto

Mirassol Vs LDU Quito

Rosario Central Vs Corinthians

Octavos de final vuelta

18 de agosto

Independiente Rivadavia Vs Fluminense

Universidad Católica Vs Estudiantes de La Plata

Independiente del Valle Vs Deportes Tolima

19 de agosto

Coquimbo Unido Vs Platense

Cerro Porteño Vs Palmeiras

Flamengo Vs Cruzeiro

20 de agosto

LDU Quito Vs Mirassol

Corinthians Vs Rosario Central