Tolima Vs Ind. Del Valle: horarios y fechas para los octavos de final en la Copa Libertadores

La Confederación Sudamericana de Fútbol dio a conocer la programación oficial de las llaves de octavos de final de la Copa Conmebol Libertadores.
Deportes Tolima, único representante colombiano en el certamen, se medirá con Independiente del Valle en serie que dará inicio en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué y finalizará en Quito, Ecuador.
Tolima Vs Ind. Del Valle: fecha y horarios para los octavos de final de Copa Libertadores
La serie entre Deportes Tolima contra Independiente Del Valle dará inicio el martes 11 de agosto en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué a partir de las 7:30 de la noche.
El encuentro de vuelta se jugará el martes 18 de agosto a partir de las 9:30 de la noche en Quito, pero en estadio por definir.
Programación de los octavos de final de la Copa Libertadores
Octavos de final ida
11 de agosto
Fluminense Vs Independiente Rivadavia
Estudiantes De La Plata Vs Universidad Católica
Deportes Tolima Vs Independiente Del Valle
12 de agosto
Platense Vs Coquimbo Unido
Palmeiras Vs Cerro Porteño
Cruzeiro Vs Flamengo
13 de agosto
Mirassol Vs LDU Quito
Rosario Central Vs Corinthians
Octavos de final vuelta
18 de agosto
Independiente Rivadavia Vs Fluminense
Universidad Católica Vs Estudiantes de La Plata
Independiente del Valle Vs Deportes Tolima
19 de agosto
Coquimbo Unido Vs Platense
Cerro Porteño Vs Palmeiras
Flamengo Vs Cruzeiro
20 de agosto
LDU Quito Vs Mirassol
Corinthians Vs Rosario Central