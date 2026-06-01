Deportes Tolima, uno de los mejores equipos del fútbol profesional colombiano a lo largo del primer semestre del año, confirmó, hace apenas unos minutos, la salida de una de sus grandes figuras.



Tras más de cinco años, el mediocampista Juan Pablo Nieto dejará de hacer parte del equipo pijao, que quedó eliminado en las semifinales de la Liga a manos de Atlético Nacional de Medellín.

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Juan Pablo Nieto se va del Deportes Tolima

Juan Pablo Nieto dejó una huella más que importante en Deportes Tolima y, seguramente, su salida le dolerá a algunos hinchas por un tiempo más que considerable. Se despide del club con la frente en alto.

Los próximos días o semanas serán muy relevantes para conocer en qué equipo del fútbol profesional colombiano continuará su carrera deportiva el jugador de 33 años. También existe la posibilidad de que se vaya al exterior.

Tolima avanzó a octavos de Libertadores

Y ya que se habla del Deportes Tolima, este fue el único equipo colombiano, como bien se sabe, que se clasificó a los octavos de final de la Copa Libertadores de América, el torneo de clubes internacional más importante de esta parte del mundo.



La escuadra ibaguereña obtuvo su clasificación tras empatar de visita con Universitario de Perú. Tras ese compromiso, Lucas González Vélez, director técnico del club, se pronunció en rueda de prensa.

Palabras de Lucas

“Hay gente que dice que cuando el partido empieza son 11 contra 11 y que lo de afuera no influye; es gente que nunca ha jugado en un estadio como este. Porque el comportamiento de la hinchada de Universitario es de admirar desde el minuto 1 hasta el minuto 96, alentando y empujando, haciéndolo muy difícil para nosotros”, dijo.



“Mi equipo ha tenido el carácter, la valentía y el coraje para que el escenario no lo superara. Cogimos el balón y se lo quitamos por momentos a un excelente equipo como Universitario. Solo tengo palabras de agradecimiento para mis jugadores por representar el fútbol que tenemos en la cabeza”, sentenció.