Tolima vs O'Higgins EN VIVO 11 de marzo - Copa Libertadores

El enfrentamiento entre Deportes Tolima y O'Higgins FC fue uno de los partidos más decisivos de la fase previa de la Copa Libertadores 2026. El compromiso corresponde al partido de vuelta de la fase 3, instancia que define a los últimos clasificados a la fase de grupos de la Copa Libertadores.

El duelo se disputará en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué, donde el conjunto colombiano buscaba revertir la serie después de haber perdido 1-0 en el partido de ida jugado en Chile. En aquel encuentro disputado en Rancagua, el equipo chileno había tomado ventaja gracias a un gol del delantero Francisco González sobre el final del primer tiempo.

Con ese antecedente, el partido en territorio colombiano se convertirá en una verdadera final para ambos equipos. Tolima necesitaba ganar para mantener sus aspiraciones de avanzar en el torneo, mientras que O'Higgins llegaba con la tranquilidad de saber que un empate le bastaba para lograr la clasificación a la fase de grupos.

Este compromiso tiene un valor enorme para ambos equipos, ya que el ganador de la serie asegura su lugar en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, donde se encuentran los clubes más importantes del continente.

Tolima vs O'Higgins EN VIVO 11 de marzo: hora y canal para ver Copa Libertadores

El compromiso entre Tolima vs O'Higgins se jugará en el Estadio Manuel Murillo Toro a partir de las 19:30 hora Colombia, Perú y Ecuador. Mientras que desde Argentina, Uruguay y Brasil se comenzará a transmitir desde las 21:30 horas.

En cuanto a la respectiva transmisión de esta nueva jornada de la Copa Libertadores, se podrá ver a través de ESPN, Disney +, DGO. Además también podrá seguirlo por Deportes RCN.

¿Cuándo será el sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026?

El sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 se realizará el jueves 19 de marzo de 2026 en la sede de la CONMEBOL ubicada en Luque, Paraguay.

La ceremonia está programada para comenzar alrededor de las 6:00 p. m. (hora de Colombia) y en ella se definirán los ocho grupos del torneo, en los que participarán 32 equipos del continente.