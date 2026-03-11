Juan Carlos Osorio regresaría a la Liga BetPlay: inesperado equipo lo busca

En los próximos días, el futuro de Juan Carlos Osorio podría volver a tomar el camino de la Liga BetPlay con interesados en querer contar con el risaraldense que acaba de dejar Brasil. Infortunadamente, el entrenador no tuvo los argumentos necesarios para poder salir de posiciones incómodas del descenso con el recientemente ascendido, Remo.

Vea también: Jorge Luis Pinto volvería a dirigir: estas son las ofertas

Su experiencia de nuevo en Brasil con el Remo duró poco y no pudo sumar de a tres con el club en el Brasileirao. Se le escaparon varios puntos que no permitieron que continuara en el banquillo del equipo. Apenas sumó cuatro triunfos en el Campeonato Estadual.

Fueron apenas 13 puntos con un registro de cuatro victorias, siete empates y solo dos derrotas. Pese a que no perdió muchos encuentros, la gestión quedó entredicha por la eliminación en el Campeonato Estadual y ese detalle infortunado de no poder ganar en la liga local.

Bajo ese panorama, el próximo reto de Juan Carlos Osorio podría estar de nuevo en la Liga BetPlay, pero con un club inesperado. Se trata nada más ni nada menos que del Deportivo Independiente Medellín que lo tiene como un posible reemplazo a Alejandro Restrepo si el entrenador antioqueño se va.

MEDELLÍN ESTARÍA INTERESADO EN FICHAR A JUAN CARLOS OSORIO

Durante su etapa como entrenador, Juan Carlos Osorio ha tenido pasos por Millonarios, Once Caldas, Atlético Nacional y América de Cali. Ha estado en grandes clubes e históricos y ahora podría tomar un inesperado camino en caso de que sí se haga realidad ese interés que tendría el Medellín en contratar al risaraldense.

Le puede interesar: Aldair Quintana se va de Bucaramanga tras la eliminación de la Sudamericana

Antes de que ratificaran a Diego Arias, Nacional estaba pendiente de Juan Carlos como una de las opciones, al igual que Reinaldo Rueda. Arias se quedó y hasta ahora continuaría en el banquillo verdolaga. Mientras tanto, el Medellín aspira sellar la clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores y si no lo logran, Alejandro Restrepo podría perder ese cargo de entrenador ‘Poderoso’.

De acuerdo con información de Luis Arturo Henao, “si Alejandro Restrepo no llega a buen puerto en Liga y Copa, Juan Carlos Osorio podría llegar al Medellín”. Un inesperado movimiento, dado que, el entrenador que tuvo un corto paso en Remo como último cargo ya había estado en suelo antioqueño dejando huella en Atlético Nacional.

El entrenador ganó seis títulos en Atlético Nacional y ahora podría regresar a la Liga BetPlay con el Deportivo Independiente Medellín, equipo que necesitará sacar resultados positivos, dado que las derrotas en las finales ante Pereira, Junior y Santa Fe dejan en grietas el proyecto deportivo del cuadro medellinense.

Lea también: A Luis Díaz ya lo tendrían como ganador del Balón de Oro

Sería curioso que un ex Atlético Nacional llegue al Medellín para intentar pelear por clasificar a las finales y por conseguir los títulos que ha perdido en el último tiempo. Habrá que esperar las decisiones que tomarán en el cuadro ‘Poderoso’ con Alejandro Restrepo dependiendo de lo que pase en la vuelta de la Copa Libertadores ante Juventud las Piedras.