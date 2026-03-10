Tolima vs O'Higgins: novedades para la vuelta por Copa Libertadores

Deportes Tolima se prepara para afrontar uno de los partidos más importantes de su temporada cuando reciba este miércoles 11 de marzo a O'Higgins por la vuelta de la tercera fase previa de la Copa Libertadores.

El compromiso se disputará en el Estadio Manuel Murillo Toro, escenario en el que el conjunto pijao buscará revertir la serie y quedarse con el cupo a la fase de grupos del torneo continental.

El equipo dirigido por Lucas González llega con la obligación de remontar el 1-0 sufrido en el partido de ida, disputado la semana pasada en Chile.

En aquel encuentro, el único gol del compromiso fue obra del extremo argentino Francisco González, quien le dio la ventaja al cuadro chileno y puso a su equipo con un pie en la siguiente ronda.

Bajas en Tolima para la Copa Libertadores

Sin embargo, Tolima tendrá algunas dificultades para conformar su ataque, pues no podrá contar con el extremo Edwar López, quien sufrió un esguince en su rodilla derecha durante el compromiso de ida.

A esta ausencia se suma la de su reemplazante natural, Kelvin Flórez, que fue expulsado en el partido disputado en Rancagua y deberá cumplir fecha de suspensión.

Ante este panorama, todo apunta a que el creativo Juan Pablo Torres, conocido como Tatay, será el encargado de ocupar ese lugar en el frente ofensivo del conjunto tolimense.

Novedades de O'Higgins para la vuelta ante Tolima por Libertadores

Por el lado de O’Higgins, el equipo dirigido por Lucas Bovaglio llega motivado por la ventaja obtenida en la ida y por el buen momento que atraviesa en el certamen, en el que previamente dejó en el camino al Bahia.

Los chilenos tampoco estarán completos, ya que el mediocampista Felipe Ogaz fue expulsado en el primer duelo y será baja, mientras que el capitán Alan Robledo es duda por ungolpe sufrido en el juego anterior.

Con ese panorama, Tolima intentará apoyarse en su gente en Ibagué para dar vuelta a la serie y quedarse con el cupo a la fase de grupos del máximo torneo de clubes del continente.