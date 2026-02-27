Tolima celebró por partida doble: ganó millonada por avanzar en Libertadores

Este jueves 26 de febrero se llevó a cabo el partido entre Deportes Tolima y el Deportivo Táchira, duelo correspondiente al juego de vuelta de uno de los cruces de la segunda fase clasificatoria de la Copa Libertadores 2026.

El equipo ‘pijao’ llegaba a este compromiso con ventaja tras la victoria por 1-0 en el partido de ida y ahora buscaba en condición de local concretar su clasificación a la última fase del torneo continental.

Compromiso donde el Tolima terminó perdiendo por la mínima diferencia y quedó obligado a jugar la tanda de los penaltis, allí, fue más efectivo que su rival y logró la clasificación, la cual le daría no solo chance de jugar la eliminatoria previa a la fase de grupos, sino sumar un ‘jugoso’ premio económico.

Lea también: Confirmado el rival de Independiente Medellín en tercera fase previa de Copa Libertadores

Esto ganó Tolima tras eliminar a Deportivo Táchira

El equipo dirigido por el técnico Lucas González ha cumplido con las expectativas y avanzó a la tercera ronda clasificatoria de la Copa Libertadores luego de empatar a cero goles en el Estadio Manuel Murillo Toro, una instancia donde los clubes clasificados obtienen un premio económico de 600 mil dólares (unos 2.200 millones de pesos colombianos).

Cabe mencionar que el equipo ‘pijao’ ya se había embolsillado 500 mil dólares gracias a su sola presencia en esta segunda fase clasificatoria (unos 1.800 millones de pesos colombianos), una suma de dinero para nada despreciable que sin duda ayudará a fortalecer el proyecto deportivo del equipo ibaguereño.

Lea también Tolima sufrió más de la cuenta, y por penaltis eliminó a Táchira de Libertadores

Los premios que se pueden ganar en las siguientes fases de Copa Libertadores

Si el Deportes Tolima logra superar a O'Higgins de Chile en la tercera fase clasificatoria del torneo llegará a la fase de grupos y ganará 3 millones de dólares, recordando que cada victoria en esa instancia le daría 330.000 dólares, mientras que pasar a los octavos de final le daría 1 millón 250 mil dólares.

Por otro lado, si el equipo colombiano termina perdiendo ante O'Higgins no todo sería malo, pues Tolima no solo garantiza estar en la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026, sino también un premio económico de 900 mil dólares (unos 3 mil 300 millones de pesos colombianos).

En otras noticias: Cristiano Ronaldo compró acciones de un club español