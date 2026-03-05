Uno de los cruces de la fase III de la Copa Libertadores 2026 tiene a O’Higgins jugando contra Deportes Tolima, duelo que este miércoles 4 de marzo tuvo su juego de ida disputado en el Estadio El Teniente de la ciudad de Rancagua, Chile.

El equipo dirigido por el técnico Lucas González buscaba seguir por la senda de la victoria luego de su triunfo 1-0 sobre Atlético Nacional por la liga colombiana, sin embargo, el compromiso se complicaría para el Tolima desde el primer tiempo.

Y es que el cuadro ‘Pijao’ se quedó con 10 hombres en la cancha tras la expulsión de Kelvin Florez al minuto 37, además, finalizando la primera mitad el equipo chileno anotó el 1-0 definitivo a través de Francisco González, quien remató dentro del área del Tolima y superó la resistencia del arquero Neto Volpi.

¿Cuándo se juega el partido de vuelta entre Tolima y O’Higgins?

La serie queda muy abierta para lo que será la revancha en Ibagué, duelo programado para disputarse el próximo miércoles 11 de marzo en el Estadio Manuel Murillo Toro, donde el Deportes Tolima buscará remontar la serie que va perdiendo por 1-0.

Es importante mencionar que el conjunto de Ibagué recibió ayuda de la Dimayor para afrontar esta competencia, pues el organismo que regula el fútbol colombiano decidió aplazar el duelo que tenía programado contra Santa Fe por la décima fecha de la presente Liga BetPlay, que estaba previamente establecido para jugarse esta semana.

El gran reto que tiene Tolima en Ibagué

Así las cosas, Deportes Tolima tendrá buen tiempo de descanso para lo que será el duelo de vuelta y sin jugar compromiso de Liga BetPlay, enfocado especialmente en lo que será la revancha, donde tendrá el desafío de ganar de local en este torneo, recordando que en el juego pasado ante Deportivo Táchira terminó cayendo por 1-0, pero ganando por la tanda de los penaltis.

