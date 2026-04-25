Torneo BetPlay: tabla de posiciones del Grupo A de cuadrangulares

El fútbol de ascenso busca definir al primer campeón del año que podría permitirle al ganador del semestre la posibilidad de pelear por subir a la máxima categoría para el año 2027. La pelea en el Grupo A será entre Tigres, Internacional de Palmira, Envigado y Deportes Quindío.

Para estos cuadrangulares del Torneo BetPlay, Internacional de Palmira obtuvo el primer puesto del todos contra todos con una amplia diferencia contra Unión Magdalena. El cuadro vallecaucano dejó excelentes sensaciones que esperaban sacar adelante en las fases finales, pero no pudieron en su primer partido.

Por el Grupo B, cada fecha habrá un clásico de la costa con Real Cartagena, Barranquilla FC y Unión Magdalena, además de Bogotá FC que competirán por llegar a la final del campeonato y buscar el título en el primer semestre del 2026. Quedar campeón sería un paso más en el ascenso para estar en la Liga BetPlay 2027.

RESULTADOS DEL GRUPO A DE LOS CUADRANGULARES SEMIFINALES DEL TORNEO BETPLAY

A primera hora, el Torneo BetPlay en su cuadrangular A contó con el vibrante duelo entre Tigres que recibió la visita del gran líder de la tabla de posiciones del todos contra todos, Internacional de Palmira. Los palmireños, que tienen un mediocampo espectacular con Jhon Mosquera, Jown Cardona, Harlin Suárez o Kener González que fue figura en el Mundial Sub-20, en el debut no pudieron sumar de a tres.

El arranque de Internacional de Palmira en este cuadrangular prometía mucho por lo que mostraron a lo largo de las 15 jornadas de la fase regular. Sin embargo, Tigres sacó el resultado ideal con un solitario gol de Camilo Ibarra. A la espera de lo que pasara más tarde con Quindío vs Envigado, los ‘Felinos’ tomaron el liderato.

Lea también Liga BetPlay 2026-I: anticipan día y horario para la última fecha

Por su parte, Deportes Quindío recibió la visita de Envigado en el Estadio Centenario de Armenia. Fue un partido muy parejo entre dos clubes que son tradicionales en el país, pero, que por errores enormes en el final del compromiso le terminaron dando el triunfo a los quindianos.

Los locales pegaron primero gracias a la anotación de Andrés Carabalí sobre los 17 minutos de la parte inicial. Envigado no demoró mucho para reaccionar y para igualar con el venezolano Jesús Hernández. Al último minuto, en una acción que era para que el arquero Andrés Tovar asegurara la pelota terminó perdiendo el control por un defensa que cerró y Juan Ibargüen la empujó al fondo.

Un error enorme por parte del arquero Tovar y de un zaguero que se pudo haber evitado si el guardameta hablaba de que la pelota era suya. Con este 2-1, Tigres y Quindío comparten el liderato del Grupo A.

TABLA DE POSICIONES DEL GRUPO A DEL TORNEO BETPLAY

1. Deportes Quindío | 3 puntos | +1 DG

2. Tigres | 3 puntos | +1 DG

3. Envigado | 0 puntos | -1 DG

4. Internacional de Palmira | 0 puntos | -1 DG

PRÓXIMOS PARTIDOS DEL TORNEO BETPLAY EN EL GRUPO A

Fecha 2

Grupo A | miércoles 29 de abril

Envigado vs Tigres | 3:30 P.M. | Estadio Polideportivo Sur

Lea también [Video] Wilder Medina olvidó a Santa Fe y confesó de qué club es hincha

Internacional de Palmira vs Deportes Quindío | 7:00 P.M. | Estadio Francisco Rivera

Por los lados del Grupo B, la primera fecha del Torneo BetPlay arrancará el domingo 26 de abril a partir de las 8:30 de la noche con el partido entre Barranquilla FC vs Real Cartagena, mientras que el lunes 27 de ese mismo mes, Bogotá recibirá a Unión Magdalena.