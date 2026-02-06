Yaser empieza con problemas en Turquía: Quedó afuera

Yaser Asprilla apenas comienza a dar sus primeros pasos en el fútbol turco y ya recibió un golpe inesperado. Cuando parecía que el colombiano empezaba a ganar minutos y confianza con Galatasaray, el club tomó una decisión que frena, al menos por ahora, su presencia internacional.

El extremo no fue inscrito para disputar los playoffs de la UEFA Champions League, instancia en la que el equipo de Estambul se medirá ante la Juventus. Una ausencia que contrasta con la presencia de otro colombiano: Davinson Sánchez.

Lea también Yáser Asprilla llegó a un grande de Europa: locura total en los hinchas

Sin cupo europeo en plena adaptación

Asprilla ya tuvo sus primeros minutos oficiales con Galatasaray. Sumó 24 minutos ante Kayserispor y fue titular durante 90 frente a Istanbulspor, encuentros que marcaron su estreno tras llegar procedente del Girona, donde había perdido continuidad en los últimos meses.

Sin embargo, el cuerpo técnico consideró que el atacante aún se encuentra en fase de adaptación física y táctica, por lo que decidió no incluirlo en la lista oficial para la ronda eliminatoria de Champions. La competencia exige inmediatez y experiencia, y el club optó por priorizar otras alternativas en ataque.

Galatasaray accedió a esta fase tras terminar en la posición 20 de la fase de liga, con un balance de tres victorias, un empate y cuatro derrotas. Ahora enfrentará a la Juventus en una serie de alto voltaje que no da margen para experimentos.

Davinson sí dice presente

Mientras Asprilla queda al margen, Davinson Sánchez será el representante colombiano en la convocatoria. El defensor ha sido pieza clave durante el torneo, acumulando ocho partidos y consolidándose como uno de los líderes de la zaga del conjunto turco.

Además, el club incluyó a varios refuerzos para la segunda parte de la temporada, como Noa Lang, Sacha Boey y Renato Nhaga, nombres que sí entraron en la lista definitiva. La decisión confirma que Galatasaray apostará por una base más consolidada para buscar el boleto a octavos.

La ida de la serie ante Juventus se disputará el martes 17 de febrero, a las 12:45 p.m. (hora colombiana), en un cruce que también tendrá sabor tricolor por la presencia de Juan David Cabal en el equipo italiano.

Paciencia para Asprilla

Aunque la noticia supone un revés, no cierra las puertas para el joven extremo. Con más minutos en la liga local y mayor adaptación al ritmo del fútbol turco, Asprilla aún puede convertirse en una alternativa importante para el segundo tramo de la temporada.

Por ahora, su Champions deberá esperar. Mientras tanto, el reto será ganarse el lugar en la cancha para que la próxima lista no lo deje por fuera.