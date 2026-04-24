En un Benfica de Portugal vs. Real Madrid de España por la presente edición de la Uefa Champions League (UCL), Gianluca Prestianni tuvo, presuntamente en el momento, un acto discriminatorio con el futbolista brasileño Vinícius Júnior.



Tras lo sucedido, la Uefa inició una investigación sobre el caso y este viernes 24 de abril determinó la culpabilidad del jugador de origen argentino y le metió una dura sanción.

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La sanción

Gianluca Prestianni fue sancionado con un total de seis partidos. Muchas personas reaccionaron de manera positiva a la sanción, pero otras, por su lado, esperaban más fechas de castigo.



Esto señala el Comité de Control, Ética y Disciplina de la Uefa: “Suspender al jugador del SL Benfica Gianluca Prestianni por un total de seis partidos oficiales de clubes de la UEFA y/o de la selección nacional en los que, de otro modo, podría participar, por conducta discriminatoria (es decir, homófoba)”.

Habrá período de prueba

“La suspensión para tres de estos partidos está sujeta a un período de prueba de dos años, a partir de la fecha de la presente decisión”, agrega. Serán, inicialmente, tres compromisos de sanción. Pero si el jugador reincide, deberá cumplir los otros tres.



“Esta decisión (es decir, la suspensión de seis partidos) incluye la suspensión provisional de un partido que el jugador ya cumplió durante el partido de la eliminatoria de la fase de eliminatorias de la Liga de Campeones de la UEFA 2025/26, disputado el 25 de febrero de 2026 entre el Real Madrid CF y el SL Benfica”, completa la Uefa.

Impacto en el Mundial

Si el castigo se llega a aplicar a nivel de selecciones y el jugador termina siendo convocado por Lionel Scaloni en Argentina, se perdería las dos primeras jornadas de la Copa del Mundo de Estados Unidos, Canadá y México.



Habrá que esperar para conocer si Gianluca Prestianni y Benfica de Portugal se pronuncian tras la sanción impuesta por el Comité de Control, Ética y Disciplina de la Uefa.