El DIM eligió a un ídolo para ocupar la dirección técnica

Independiente Medellín sigue avanzando en la búsqueda de su nuevo director técnico y ya tendría un nombre marcado como prioridad: el de Óscar Pareja, un hombre de la casa y con amplio recorrido internacional.

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Según se ha conocido, la dirigencia del club antioqueño lo considera el principal candidato para asumir el cargo tras la reciente salida de Alejandro Restrepo, aunque por ahora no existe un acuerdo cerrado.

De hecho, Pareja es el elegido en los escritorios del DIM, pero su llegada dependerá de una negociación que apenas comenzará en los próximos días, lo que convierte la operación en un escenario abierto.

Trayectoria de Óscar Pareja

El técnico de 57 años ha desarrollado gran parte de su carrera en Estados Unidos, donde inició su proceso de formación como entrenador tras retirarse como futbolista profesional.

En sus inicios, fue asistente técnico en el FC Dallas y también trabajó con la selección sub-17 de Estados Unidos, consolidando una base metodológica que luego trasladó a su carrera como entrenador principal.

Ya como DT, ha dirigido a equipos como Colorado Rapids, FC Dallas, Club Tijuana y Orlando City SC, acumulando una experiencia significativa en el fútbol internacional.

Rendimiento de Óscar Pareja

En números, Pareja registra un rendimiento general del 51,7 %, con procesos largos y estabilidad en varios de los clubes que ha dirigido, especialmente en el fútbol de la MLS.

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Más allá de su trayectoria como entrenador, su vínculo con el Medellín tiene un componente emocional importante, pues como futbolista debutó en el club y defendió su camiseta entre 1987 y 1995, disputando 263 partidos.

Si bien su llegada no es sencilla, el DIM hará el intento de concretar su vinculación en los próximos días; no obstante, la institución también analiza otras alternativas en caso de que no se logre cerrar la contratación de uno de sus ídolos.