Un fin de año con muchas dudas para Colombia: Cayó en el ranking FIFA

La Selección Colombia Femenina cerró el 2025 con un sabor agridulce. Aunque el equipo sigue siendo protagonista en Sudamérica, los recientes resultados en la Liga de Naciones Conmebol pasaron factura en la actualización del ranking FIFA, publicada este 11 de diciembre.

Colombia baja dos posiciones y pierde más de 22 puntos

La FIFA confirmó que Colombia descendió del puesto 18 al 20, acumulando 1.774,604 puntos, lo que representa una pérdida de 22,11 unidades respecto a la última clasificación.

No es un desplome dramático, pero sí un golpe simbólico para un equipo que venía consolidándose entre los mejores del mundo tras su histórica Copa del Mundo 2023 y su gran desempeño en los Juegos Olímpicos de París.

Aun así, la Tricolor sigue siendo la segunda mejor selección de Sudamérica, superada únicamente por Brasil, que permanece en el sexto lugar del mundo y no compite en la Liga de Naciones por ser anfitrión del Mundial 2027.

Argentina, por su parte, aparece en el puesto 30.

La Liga de Naciones, la clave del retroceso

La caída en el ranking tiene una explicación clara: los tropiezos en la Liga de Naciones Femenina Conmebol, el nuevo torneo clasificatorio para el Mundial que se disputará en Brasil.

Colombia comenzó con paso firme:

•4-1 a Perú en Bogotá

•1-2 ante Ecuador en Quito

Pero la tercera fecha marcó el freno:

•1-1 frente a Bolivia en La Paz, en un partido condicionando por la altura y que dejó una sensación amarga.

Luego, en la jornada 4, Colombia descansó, lo que le hizo perder terreno ante rivales directos. El panorama cambió drásticamente: de ser líder, pasó a ubicarse cuarta del grupo, con 7 puntos, los mismos que Chile y Argentina y a solo uno de Venezuela, actual líder.

El empate ante Bolivia en el Hernando Siles fue determinante tanto en la tabla del torneo como en la clasificación FIFA.

Un cierre difícil, pero no alarmante

Aunque el ranking deja titulares negativos, el balance general sigue siendo competitivo. Colombia mantiene su estatus regional, se sostiene en el Top 20 mundial y sobre todo, tiene margen para recuperarse en las últimas fechas de la Liga de Naciones.

Además, la expectativa se mantiene alta con la vuelta de figuras como Linda Caicedo, quien cerró el año en gran nivel con Real Madrid, y la consolidación de nuevas alternativas que pueden aportar en el 2026.

La Tricolor cierra un año intenso, con aprendizajes, retos y la sensación de que aún tiene techo para crecer.