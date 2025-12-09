Definida la fecha en la que inicia la Liga BetPlay Femenina 2026

Año tras año en Colombia, la Liga BetPlay Femenina se ha convertido en una incertidumbre completa sin conocimiento de cuándo se va a llevar a cabo la siguiente edición. En ocasiones, la competencia solo duraba tres meses, y poco a poco han cambiado las cosas con un torneo más duradero.

El último alcanzó a durar seis meses, aunque hubo una interrupción por la Copa América Femenina que complicó la terminación del certamen. La idea es que para los siguientes años, la competencia pueda tener una duración similar sin romper la agenda femenina con la Copa Libertadores que se juega habitualmente en el mes de octubre.

Carlos Mario Zuluaga habló en el programa de Win Sports, Despierta Win en donde indicó cuándo arrancará la competencia del fútbol femenino en Colombia. La idea es que el torneo pueda volver a extenderse por seis meses antes de que arranque la Copa Libertadores para definir a las dos participantes colombianas en el torneo internacional.

¿CUÁNDO ARRANCA LA LIGA BETPLAY FEMENINA?

Mientras se especula con el comienzo de la competencia en Colombia y lo que puede llegar a ser el año que también tendrá el cierre de la Liga de Naciones Femenina, Carlos Mario Zuluaga, presidente de la DIMAYOR ya tendría un calendario fijado para la Liga BetPlay en el 2026.

Como sucedió en este año, la idea es que el torneo empiece en los primeros meses del 2026 y que finalice antes de octubre previo a que se dispute la Copa Libertadores en donde participará la campeona y subcampeona del rentado local. Carlos Mario Zuluaga indicó que, “en el fútbol femenino está planificado para arrancar en la primera quincena del mes de febrero e iría hasta exactamente el 30 de septiembre”.

Sin embargo, indicó que aparece un problema en medio del calendario que tienen presupuestado y que podría complicar aún más a la continuidad de las fechas o, por lo menos, forzará agilizar el certamen con la terminación prematura y es la Copa Libertadores.

Carlos Mario Zuluaga sentenció que, “ahí tenemos una inquietud que es la fecha en la que se inicia la Copa Libertadores. Tenemos que definirlo con CONMEBOL porque no hay una fecha exacta. Para conocer la finalización. De pronto nos tocaría ajustar algo para que queden en el calendario de Copa Libertadores de fútbol femenino”.

¿CÓMO SERÁ EL FORMATO DE LA LIGA FEMENINA EN COLOMBIA?

El presidente de la DIMAYOR se atrevió a dar más detalles sobre cómo sería la competencia en el 2026, de cuántos equipos se estaría hablando y algunos temas que rodean la competencia del próximo año.

Zuluaga afirmó que, “aspiramos tener los mismos 16 clubes y por qué no, dos clubes más. La idea es hacer una liga como debe ser, competitiva y que se respete el contrato de todo un año de las jugadoras”.

La competencia se juntará con la Liga de Naciones y habría que esperar decisiones con respecto a si se pausará la jornada o si se juega en esa misma ventana de Fecha FIFA. En caso de que se juegue, varios clubes se verían debilitados con la ausencia de jugadoras que representarán a sus selecciones.