Este domingo 21 de junio, por la segunda jornada del grupo H de la Copa del Mundo de la FIFA 2026, que se lleva a cabo en Estados Unidos, Canadá y México, se enfrentaron las selecciones de Uruguay y Cabo Verde.



En el papel, el equipo uruguayo, que es dirigido por Marcelo Bielsa, ofició como local. El compromiso se llevó a cabo en el estadio de Miami, que contó con una muy buena presencia de hinchas.

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Un estadio llenó en Miami

Al escenario deportivo asistieron más aficionados de Uruguay que de Cabo Verde. La fiesta fue enorme, pues se enfrentaba un campeón del mundo ante un equipo que juega su primer certamen orbital.



“Sudamérica se encuentra con África cuando Uruguay y Cabo Verde se enfrenten en su segundo duelo del Grupo H en Miami, Florida. El equipo charrúa no pudo pasar del empate ante Arabia Saudí en la primera fecha, por lo que busca una victoria que le acerque a las eliminatorias. El cuadro africano, en cambio, viene de ser una de las sensaciones de la primera jornada después de empatar con España en el debut”, dijo la FIFA en la previa del partido.

Ambos equipos empataron en la primera fecha

La selección de Cabo Verde llegó a este importante encuentro tras empatar, de manera sorpresiva, con España. El equipo ibérico llegó al torneo con el rótulo de favorito para ganar el certamen.



Por su parte, la selección de Uruguay arribó al choque después de empatar con Arabia Saudita. España venció de manera categórica por 4 goles a 0, hace unas horas, a Arabia Saudita.

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2 a 2 final

El duelo entre Uruguay y Cabo Verde empezó con sorpresa. Al minuto 21, Kevin Pina puso la apertura en el marcador para Cabo Verde. Al 44, Maximiliano Araújo empató la historia. Al 45+6, Agustín Cannobio marcó el 2 a 1.



En el segundo tiempo, se pensaba que Uruguay seguiría anotando goles. Sin embargo, esto no fue así. Cabo Verde, por su parte, al 61, puso la igualdad en los pies de Hélio Varela. 2 a 2 empató el juego. Los charrúas llegaron a dos puntos y complican su clasificación.