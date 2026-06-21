La selección de Cabo Verde le marcó un verdadero golazo de tiro libre a Uruguay, esto por la segunda jornada del grupo H de la Copa del Mundo de la FIFA 2026, que se lleva a cabo en Estados Unidos, Canadá y México.



Al minuto 21 del primer tiempo, Kevin Pina cobró un tiro libre frontal. El portero uruguayo Néstor Fernando Muslera Micol puso solo dos hombres en barrera y en medio de los dos, justamente, terminó pasando la bola.

El video del gol

Como el remate partió de una manera potente, el guardameta charrúa no tuvo chance de terminar atajando la esférica. Este fue el primer gol de Cabo Verde en la historia de las Copas del Mundo.



Antes de este encuentro, por el mismo grupo H, la selección de España, que había empatado en su debut, venció 4 goles a 0 a su similar de Arabia Saudita. Fue un duelo entretenido de inicio a fin.

España hizo su trabajo y ganó

“La selección de España dejó atrás el inesperado empate de la primera jornada de la Copa Mundial de la FIFA contra la debutante Cabo Verde (0-0) y se reivindicó con una contundente e ilusionante goleada contra Arabia Saudí en el Estadio Atlanta (4-0), para alimentar la candidatura a revalidar el título de 2010”, reseñó la FIFA tras el cotejo.



Tras ese juego, los protagonistas se pronunciaron. “Hemos hecho una primera parte excepcional y una buena segunda mitad. Con los jugadores coincidimos en que necesitábamos más verticalidad y más intensidad y, desde el primer minuto, hemos estado asfixiando al rival y metiéndolo en su propia área. Estamos muy contentos, pero tenemos que seguir creciendo y mejorando. Rodri hizo un partido fantástico, los dos centrales estuvieron extraordinarios y Lamine ya está en perfectas condiciones para afrontar partidos completos”, dijo Luis de La Fuente, DT de España.

Las palabras de Lamine

“Ese era el plan: jugar una parte y descansar un poco, pero sobre todo ayudar al equipo. En el primer partido no fuimos nosotros, pero ahora ya hemos llegado y vamos a por más. Empatar un partido que sabes que deberías haber ganado duele. Nos hizo reflexionar mucho y nos ayudó a afrontar este partido como queríamos. Siempre he soñado con estar en un Mundial y poder marcar en mi debut como titular es un sueño”, agregó Lamine Yamal.