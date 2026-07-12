Uruguay encontró el reemplazo de Bielsa tras su fracaso en el Mundial

La Copa Mundial 2026 está a punto de llegar a su final y en el camino solo quedan cuatro selecciones candidatas al título Argentina, Inglaterra, España y Francia, las cuales dejaron en el camino a varias selecciones como la de Uruguay.

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El conjunto 'charrúa' se quedó en la fase de grupos del certamen mundialista, hecho que causó gran decepción en los hinchas y que trajeron como consecuencia la salida de Marcelo Bielsa del cargo como director técnico, dejando el puesto libre, el cual podría ser tomado por Diego Forlán.

Diego Forlán sería el nuevo técnico de Uruguay

La eliminación de Uruguay en el Mundial abrió un nuevo capítulo para la selección y obligó a la dirigencia a iniciar la búsqueda de un entrenador que lidere el siguiente proceso.

Frente a esta situación, la posibilidad de que Diego Forlán se convierta en el nuevo director técnico de la selección de Uruguay ha tomado fuerza. Aunque el exdelantero aparece como uno de los principales candidatos para asumir el puesto, hasta el momento la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) no ha oficializado su nombramiento.

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Tras evaluar diferentes alternativas, la federación uruguaya optaría por confiar en uno de los futbolistas más representativos de la historia reciente de la selección, quien ahora tendrá su primera experiencia al frente del combinado nacional.

Mientras llega este anhelado momento por parte de los fanáticos, Forlán también tendrá por delante el reto del Sudamericano Sub 20 que se llevará a cabo en 2027, lo que le podría ayudar a "sumar puntos" en busca de obtener el cupo por el cargo de la selección de mayores.

¿Cómo le fue a Marcelo Bielsa con Uruguay?

Bielsa asumió la dirección técnica de Uruguay en mayo de 2023 con el reto de liderar una nueva generación de futbolistas y mantener a la selección entre las protagonistas del continente. Desde sus primeros partidos implementó un estilo basado en la presión alta, la intensidad en la recuperación del balón y un juego ofensivo, características que marcaron el rendimiento del equipo durante su gestión.

Desde entonces, Marcelo Bielsa consiguió dirigir al conjunto 'charrúa' en 38 oportunidades. El ciclo del 'Loco' registra quince victorias, quince empates (incluidos los triunfos por penales ante Brasil y Canadá) y ocho derrotas.