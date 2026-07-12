James Rodríguez podría jugar en la Serie A de Italia

James Rodríguez podría tener un nuevo destino en el fútbol europeo. El mediocampista colombiano despertó el interés de la Lazio, equipo de la Serie A de Italia que sigue de cerca su situación de cara al próximo mercado de fichajes.

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La información fue revelada por el periodista italiano Rudy Galetti, reconocido por anticipar movimientos del mercado europeo. Según el comunicador, el conjunto romano mantiene monitoreado al capitán de la Selección Colombia tras su participación en la Copa del Mundo.

James ya había 'sonado' para la Lazio

No es la primera vez que el nombre de James aparece relacionado con la Lazio. En anteriores ventanas de transferencias también surgieron versiones sobre un posible acercamiento, aunque las negociaciones nunca llegaron a concretarse.

En esta oportunidad, el panorama parece diferente. Todo indica que el volante de 35 años no continuará en Minnesota de la MLS, lo que facilitaría una eventual negociación.

La Lazio ve en el colombiano una alternativa para reforzar su zona de creación gracias a su experiencia internacional y al recorrido que ha construido en algunos de los clubes más importantes del continente europeo.

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De concretarse el fichaje, James Rodríguez jugaría por primera vez en el fútbol italiano, luego de haber pasado por ligas Argentina, Portugal, Francia, España, Alemania, Inglaterra, Catar y México.

Por ahora no existe una oferta oficial ni un acuerdo entre las partes. Sin embargo, se espera que en los próximos días haya novedades sobre el futuro del colombiano, cuyo nombre vuelve a estar ligado a uno de los equipos más tradicionales de la Serie A.