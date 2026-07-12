Chipi Chipi Castillo se iría de Nacional: firmaría por año y medio con un club tradicional

Harlen 'Chipi Chipi' Castillo estaría muy cerca de poner fin a su etapa en Atlético Nacional. El portero de 32 años tiene encaminada su llegada a Gimnasia y Esgrima La Plata, de Argentina, club con el que firmaría un contrato por año y medio.

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La información fue revelada por el periodista Germán García Grova, quien aseguró que las negociaciones avanzan de manera positiva y que la oficialización del traspaso podría darse en los próximos días.

La salida del arquero responde, además, a la necesidad de Atlético Nacional de liberar un cupo en su plantilla. El conjunto verdolaga no puede contar con más de tres guardametas y ya tiene definida la incorporación de Franco Armani, quien se sumará al plantel tras el regreso de Luis Marquínez.

En ese panorama, la principal duda era quién permanecería como tercer arquero entre Castillo y Kevin Cataño. Todo indica que el cuerpo técnico se inclinará por mantener a este último, pese a que también ha despertado interés de otros clubes, aunque hasta ahora sin ofertas concretas.

Trayectoria de Chipi Chipi Castillo

De concretarse la operación, Castillo tendrá su primera experiencia en el fútbol internacional. Hasta el momento, el guardameta únicamente ha defendido las camisetas de Deportivo Pereira y Atlético Nacional desde su debut como profesional.

El arquero, nacido en Istmina, Chocó, llegó al conjunto antioqueño en 2023 procedente del Pereira, donde fue una de las figuras del equipo que conquistó el único título de Liga en la historia del club risaraldense.

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Durante su paso por Atlético Nacional, Chipi Chipi disputó 84 partidos oficiales. Aunque alternó la titularidad en diferentes momentos, nunca logró adueñarse definitivamente del arco verdolaga.

Ahora, todo apunta a que su carrera continuará en Gimnasia y Esgrima La Plata, uno de los clubes con mayor tradición del fútbol argentino y suramericano. Si no se presentan contratiempos, el traspaso será oficializado en los próximos días.