Uruguay tendría listo el reemplazo de Bielsa: un nuevo ‘Loco’ llegaría al banquillo

Terminó el recorrido del Mundial para la selección de Uruguay después de un nuevo fracaso, esta vez por Marcelo Bielsa. El ‘Loco’ no pudo llevar al seleccionado charrúa a las fases finales y se volvió a quedar en la fase de grupos por segunda ocasión consecutiva.

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La historia de Uruguay en el último tiempo ha sido complicada. No ganan un Mundial desde 1950 cuando hicieron historia, nada más ni nada menos que en el Maracaná superando a Brasil. En los últimos dos ciclos mundialistas no han logrado pasar de la primera fase.

Marcelo Bielsa no pudo dar el golpe en un grupo con Arabia Saudita, Cabo Verde y España. Con dos empates y una derrota se quedaron afuera y esto sentenció al entrenador argentino que renunció por no lograr el objetivo deseado de pasar a las siguientes instancias. Ante esta salida, Uruguay no se demoraría y ya tiene a otro ‘Loco’ en la mira.

SEBASTIÁN ABREU, EL TÉCNICO QUE QUIERE LA AUF

Con muchas polémicas, Marcelo Bielsa no pudo llegar a los dieciseisavos de final después de problemas internos con la plantilla. Marcelo puso la cara en la rueda de prensa definitiva afirmando que esta eliminación fue responsabilidad suya con un plantel que estaba para grandes cosas en el certamen.

La Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) comandada por el presidente Ignacio Alonso estaría buscando a un entrenador más cercano a la selección de Uruguay y, además, con la condición de no querer otro extranjero. Alonso entiende que los mejores momentos en los últimos años de Uruguay fueron con directores técnicos locales.

Bajo ese panorama, todo parece indicar que el candidato que quieren en la AUF es nada más ni nada menos que Sebastián el ‘Loco’ Abreu. El delantero vistió la ‘Celeste’ en 70 oportunidades y marcó 26 tantos. Uno de los grandes recuerdos fue en el Mundial del 2010 contra Ghana en cuartos de final picando el penal en la tanda de penales.

Anteriormente, Sebastián Abreu ya había recibido el ofrecimiento de la AUF para tomar las riendas de la selección Sub-20, pero el ‘Loco’ no tomó esa oferta, dado que quería aprender más y tener más experiencia. Pasó por clubes en la Liga MX, y actualmente dirige al Xolos de Tijuana.

SEBASTIÁN ABREU QUIERE DIRIGIR A URUGUAY

Ya pasaron dos años desde que Uruguay le hizo ese ofrecimiento a Sebastián Abreu de tomar las riendas de la selección charrúa juvenil. En ese entonces, rechazó esa oportunidad. Desde ese momento, dirigió a dos clubes como Dorados de Sinaloa y ahora Xolos de Tijuana.

El tema es que Sebastián Abreu tiene contrato todavía por un año con el cuadro de Baja California y esto podría complicar esa chance de tomar las riendas de la selección absoluta. Sin embargo, no sería de consideración por una cláusula que tiene en el contrato el entrenador.

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Al prever que en algún momento podía llegar una oferta de Nacional de Uruguay o de la selección ‘Celeste’, Sebastián Abreu firmó con Xolos de Tijuana con una cláusula que se activaría si llega una propuesta de alguno de estos dos equipos. Esa llamada podría llegar del seleccionado charrúa con el objetivo del Mundial de 2030.

Antes del final del 2025, Sebastián Abreu mencionó en La Mañana del Fútbol que, “la Selección es la Selección y nunca le daremos la espalda. Indudablemente, las puertas siempre van a estar abiertas para conversar con la Selección y con Nacional. Eso está establecido en los contratos, no ventilo eso porque hay cosas que no se necesitan saber".