Uruguay vs Venezuela EN VIVO HOY 4 de febrero - Sudamericano U20

Inicia una nueva edición del Sudamericano Femenino Sub 20 en donde una de las principales recompensas será la clasificación para la próxima Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA 2026 que se jugará en Polonia en el mes de septiembre.

Esta edición reúne a las diez selecciones nacionales femeninas Sub-20 afiliadas a CONMEBOL, todas con el objetivo de pelear por uno de los cuatro cupos continentales para el Mundial y en donde las escuadras protagonistas de esta primera jornada serán Uruguay vs Venezuela.

Uruguay vs Venezuela: cómo VER EN VIVO HOY Sudamericano U20 de febrero

El partido entre Uruguay vs Venezuela por la primera fecha del Sudamericano Femenino U20 se disputará este miércoles 4 de febrero a partir de las 4:00 p. m.(hora colombiana). El duelo se podrá ver en el Canal RCN y DSports, además sus emociones se podrán seguir a través de DeportesRCN.com.

Colombia, Ecuador y Perú: 16:00

Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 18:00

Bolivia y Venezuela: 17:00

Estados Unidos: 17:00

México: 17:00

Así se jugará el Sudamericano Femenino U20

La CONMEBOL Sub20 Femenina 2026 se disputará en dos Fases: Fase Preliminar (Fase de Grupos) y Fase Final, en donde sas seis selecciones clasificadas de la fase preliminar participarán de esta ronda, con el mismo sistema de juegos todos contra todos. Todas las fases se jugarán a una sola rueda de partidos. La etapa preliminar la disputarán las diez selecciones, distribuidas en 2 grupos de 5.