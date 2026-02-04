‘Cucho’ Hernández sufre nuevo revés en Betis: Pellegrini lo confirmó

Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández es uno de los mejores jugadores colombianos en la actualidad, pero infortunadamente, el goleador del Real Betis Balompié no ha podido volver a la actividad después del partido entre su club y el Real Oviedo en el que salió lesionado.

A partir del 10 de enero, el delantero risaraldense no ha tenido cabida mientras se recupera de una lesión. Ya va para un mes, pero había señales de que se estaba recuperando rápidamente. De hecho, su regreso iba a ser antes de lo pensado en el Betis.

La vuelta de Juan Camilo Hernández estaba fijada para el jueves 5 de febrero cuando enfrenten al Atlético de Madrid en los cuartos de final de la Copa del Rey. Un partido crucial, especialmente, en una semana compleja con dos partidos contra el cuadro ‘Colchonero’. Sin embargo, hubo un cambio de planes a último momento que Manuel Pellegrini, entrenador del Betis confirmó.

¿CUÁNDO REGRESARÁ EL ‘CUCHO’ HERNÁNDEZ?

El Betis necesita a Juan Camilo Hernández que ha sido el goleador en esta temporada del cuadro sevillano con diez anotaciones. Manuel Pellegrini no tiene en Cedric Bakambu o en Ezequiel ‘Chimy’ Ávila un delantero con esa cuota goleadora del ‘Cucho’.

Ya lleva tres semanas y media de lesión, y, cuando todo estaba listo para que regresara el jueves 5 de febrero, Manuel Pellegrini afirmó en rueda de prensa que, “es difícil que Juan Camilo (Hernández) se recupere en esta semana, no creo que esté en condiciones de poder actuar. No entrenó hoy y no estará en la lista”.

Aunque se estimaba que el delantero podía regresar a partir del 5 de febrero para enfrentar a Atlético de Madrid en la Copa del Rey, el entrenador chileno mantuvo que hablar del tiempo de recuperaciones no es tan exacto, “esas lesiones van dependiendo de cada recuperación, aunque sabíamos que lo de Gio y lo de Isco iba a ser de larga duración. Ojalá se recuperen los dos lo antes posible.”. En ese departamento médico también está el ‘Cucho’.

Bajo este panorama, todo parece indicar que el colombiano tampoco podrá estar en el partido ante Atlético de Madrid por la Liga de España el domingo 8 de febrero. Su vuelta a las canchas podría ser ante el Mallorca el domingo 15.

Desde su lesión el 10 de enero, Juan Camilo Hernández se ha perdido un total de seis compromisos. Han ganado cuatro y han perdido dos. Dado que su regreso estaría orientado al domingo 15 de febrero, el ‘Cucho’ cumplirá un mes de baja.

A cuatro meses del Mundial de 2026, Juan Camilo Hernández se ha perdido seis partidos en este año. Serán ocho en total con los dos juegos ante el Atlético de Madrid. Necesitará regresar con el mismo impacto goleador para poder ganarse un lugar en la lista de 26 convocados de la Selección Colombia dirigida por Néstor Lorenzo.