Valencia vs Athletic de Bilbao EN VIVO HOY 4 de febrero - Copa del Rey

La Copa del Rey sigue avanzando de la mejor manera y ya se busca a los últimos cuatro equipos que se queden con los cupos de las semifinales, en donde justamente ya se encuentra Barcelona, escuadra que dejó en el camino a Albacete en la apertura de los cuartos de final.

Ahora los protagonistas del partido que busca al segundo semifinalista son Valencia y Athletic de Bilbao, quienes se enfrentarán en la casa del equipo que comanda Carlos Corberán, aunque no se espera que haya favoritismo por el mal momento que pasan en LaLiga y que los está dejando cerca de la zona del descenso.

Valencia vs Athletic de Bilbao : cómo VER EN VIVO HOY Copa del Rey 4 de febrero

El partido entre Valencia vs Athletic de Bilbao por los cuartos de final de la Copa del Rey, se disputará este miércoles 4 de febrero a partir de las 3:00 p. m.(hora colombiana). El duelo se podrá ver en la APP del Canal RCN, y sus emociones se podrán seguir a través de DeportesRCN.com.

Horarios del partido:

Colombia, Ecuador y Perú: 15:00

Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 17:00

Bolivia y Venezuela: 16:00

Estados Unidos: 16:00 (D.C. y Florida) - 16:00 (Chicago) - 13:00 (Los Ángeles)

México: 16:00

¿Cómo llega Valencia vs Athletic de Bilbao al partido de Copa del Rey?

Valencia llega con un rendimiento irregular en sus últimos cinco partidos, con dos derrotas, un empate y dos victorias que lo están dejando justo en la casilla 16 con 23 unidades, por lo que encontrar una victoria en la Copa del Rey sería un golpe anímico importante para los hinchas y los jugadores.

Mientras que por el lado del Athletic de Bilbao el panorama tampoco es del todo alentador, ya que no ha sumado de una victoria en sus últimos cinco partidos, dejando un rendimiento de tres derrotas y dos empates que están dejando al club de manera parcial en la casilla 11 con 25 unidades.