Van Dijk no se guardó nada contra los rumores de llegada de Xabi al Liverpool

Sigue la polémica en la Premier League por el mal momento del Liverpool y lo cierto es que las preguntas de la prensa hacía Arne Slot, entrenador del club, siguen dando de que hablar.

En días pasados, le preguntaron al mandamás por la supuesta llegada de Xabi Alonso a Anfield de cara a ala próxima temporada, algo que no cayó bien en el equipo en donde jugó Luis Díaz.

El técnico neerlandés respondió con ironía, bromeando que Alonso lo había llamado para decir que “vendría en seis meses”, antes de recalcar su compromiso con el club.

“He trabajado aquí 18 meses y disfruto de mi trabajo. Ganamos la Premier League y sabemos que esta temporada ha sido más complicada. Escuché algunos abucheos, pero eso es normal cuando un equipo empata partidos que se esperaban ganar”, afirmó Slot.

Ahora, el mismo Virgil van Dijk salió a la defensa de su entrenador considerando el mal momento que vive el equipo.

“Preguntarle a Arne Slot sobre Xabi Alonso fue una falta de respeto”, mencionó.

"Las críticas están justificadas si se ve lo que estamos haciendo esta temporada, sobre todo teniendo en cuenta la temporada pasada. Ha sido una parte difícil de la temporada para nosotros, pero él la ha gestionado bien".