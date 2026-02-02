VAR protagonizó polémica expulsión de Carrascal: Flamengo perjudicado

Llegó a su fin una nueva edición de la Supercopa de Brasil en la que se enfrentaron Flamengo y Corinthians para definir al campeón absoluto, el cual terminaría siendo el equipo que comanda el experimentado estratega, Dorival Júnior, quien celebró el título tras un 0-2 en el marcador.

Sin embargo, en este partido los únicos protagonistas no fueron solamente los jugadores de Corinthians, sino también el mediocampista colombiano, Jorge Carrascal, a quien el VAR terminó perjudicando de una manera sorpresiva tras una tardía expulsión que sucedió en el cierre del primer tiempo, pero que tuvo consecuencias hasta que volvieron al terreno de juego para jugar la segunda parte.

Así fue la expulsión de Carrascal con Flamengo

El incidente ocurrió el domingo 1 de febrero de 2026 en Brasilia, en el estadio Mané Garrincha, donde Flamengo buscaba un título que reforzara su presencia en el fútbol brasileño tras una pretemporada con altibajos. El partido transcurría con intensidad, y Corinthians se adelantó en el marcador con un gol de Gabriel Paulista antes del descanso.

Aunque la victoria se supone debe ser lo que se robara el show, lo que más llamó la atención llegó justo después del entretiempo, cuando Carrascal recibió tarjeta roja por una acción que había ocurrido minutos antes, al final de la primera parte.

La jugada en cuestión fue una conducta violenta cometida por Carrascal sobre Breno Bidon, cuando ambos estaban lejos del balón y con el juego detenido. Aunque el árbitro no había sancionado inicialmente la acción, el VAR revisó las imágenes durante el descanso y determinó que había motivos para mostrar la tarjeta roja.

Aunque pareció extraño para muchos, las reglas del fútbol permiten que el VAR y el árbitro tomen decisiones sobre acciones pasadas mientras el balón no haya vuelto a rodar y el segundo tiempo no se haya iniciado. En este caso, los árbitros actuaron dentro de lo que permite el reglamento, revisando el incidente y aplicando la sanción acorde a la gravedad de la falta.

Próximo partido de Carrascal con Flamengo

El siguiente duelo del volante de la Selección Colombia sería en el marco de la fecha 2 del Brasileirao cuando auspicien como locales, en el Maracaná, frente a Internacional. El duelo que tendrá a Rafael Santos Borré y Jorge Carrascal se llevará a cabo el miércoles 4 de febrero sobre las 17:00 hora local.