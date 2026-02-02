Nuevo delantero del América reveló detalles de su llegada a Colombia

A lo largo de este mercado de fichajes del 2026, América de Cali ha buscado de todas las maneras poder concretar la llegada de un delantero después de la salida de Luis Ramos y de la sanción que tuvo que cumplir Rodrigo Holgado. El argentino regresará, dado que el TAS falló a su favor.

El regreso de Rodrigo Holgado no será suficiente. Se habló de José Neris, atacante uruguayo, pero las negociaciones con el Colón de Santa Fe impidieron que se concretara su llegada a la institución. Bajo ese panorama, el cuadro vallecaucano tuvo que volver a salir al mercado de fichajes para cerrar a su nuevo delantero.

América llegó a un acuerdo con el delantero ecuatoriano de 29 años, Daniel Valencia. Llegará procedente del Manta de Ecuador y ha disputado 270 partidos y marcado 97 goles como jugador profesional. Puede ser una solución para el club de cara a afrontar la Liga BetPlay y la Copa Sudamericana.

DANIEL VALENCIA YA HABLA DE RETOS CON AMÉRICA: DETALLÓ CÓMO SE DIO SU LLEGADA

Aunque América está invicto en estas primeras tres jornadas disputadas con dos victorias y un empate, quedaba claro para David González que el equipo necesitaba sí o sí concretar la llegada de un delantero. Esa era la prioridad. Estaban entre José Neris y, ante la imposibilidad de traer al uruguayo, llegó Daniel Valencia, delantero ecuatoriano.

Daniel Valencia, de 29 años ha pasado por clubes como América de Quito, Orense, Universidad Católica, Macará y Manta. Lleva un título como jugador profesional en la Serie B de Ecuador con Macará. Además de 97 goles marcados en 270 partidos disputados.

En El Parche del Fútbol Cali, Daniel Valencia afirmó que, “tratar de aprovechar esta oportunidad al máximo y tratar de hacer las cosas bien y de llevar al club al lugar en el que se merece estar”. Valencia fue el goleador de la Liga Ecuabet en el 2025 con 21 goles marcados.

El delantero también habló sobre el interés del América de Cali, “la verdad que he tenido amigos que me han dicho, me han dado referencias buenas del equipo. Creo que es similar a lo que se ve en Ecuador, Barcelona, Emelec que son clubes de gran hinchada. Emocionado por la llegada y mi familia también contenta por el paso que estoy dando”.

Su llegada al América se dio de manera sorpresiva, “fue algo inesperado porque estaba entrenando y de ahí llegando a casa me llaman y me dicen, ‘Daniel, te tenemos algo’. Ahí me dijeron la noticia del América. Me dijeron con mi familia y se pudo dar”.

Tras confirmarse su llegada al América de Cali, el delantero ecuatoriano firmó por tres años, “lo importante es lo que uno rescata como jugador y delantero es siempre aportar al equipo haciendo goles y tener que prepararme para estar a la altura de eso”.

Como delantero, Daniel Valencia se describe como, “me gusta hacer mucha diagonal, muy rápido en el área, buen definidor y se podrán dar cuenta cuando comience a jugar”. A la espera de la oficialización por parte del club, Valencia se convierte en el atacante que necesitaba David González y el América de Cali.