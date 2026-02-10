Logo Deportes RCN Vertical
Tablas de posiciones
Logo Deportes RCN Horizontal
Tablas de posiciones
Sudamericano femenino sub 20

Venezuela vs Paraguay EN VIVO HOY 10 febrero - Sudamericano U20

Así podrá ver en vivo el partido entre Venezuela vs Paraguay por la fecha 4 del Sudamericano U20.
Jiovanny Andrés Ojeda Bohórquez
Venezuela vs Paraguay en vivo por la cuarta fecha del Sudamericano U20
Venezuela vs Paraguay en vivo por la cuarta fecha del Sudamericano U20

Comienza la cuarta fecha del Sudamericano Femenino Sub 20 y los protagonistas de inaugurarla son las selecciones ubicadas en el Grupo A, Colombia vs Uruguay y Venezuela vs Paraguay, todas con la necesidad de sumar de a tres puntos y obtener un cupo a la siguiente fase de la competencia para soñar quedarse con uno de los cupos al Mundial.

Paraguay tiene otro propósito en este partido y es mantenerse como líder del Grupo A para ilusionarse con una clasificación anticipada rumbo a un cupo a la Copa Mundial Sub 20 que también se llevará a cabo en el presente año. Por el momento se mantiene en la primera casilla con cuatro unidades pero con dos perseguidores de alto nivel como lo es Uruguay y Colombia.

Mientras que por el lado de las Venezuela el panorama es más complicado, ya que aunque todavía cuenta con posibilidades de avanzar a la siguiente ronda, está obligada a sumar de a tres para meterse en la lucha por la clasificación, puesto que solo ha sumado tres puntos tras una victoria y una derrota.

Falcao celebra su cumpleaños: LaLiga y UEFA reaccionaron a sus 40 años

Lea también

Falcao celebra su cumpleaños: LaLiga y UEFA reaccionaron a sus 40 años

Venezuela vs Paraguay: cómo VER EN VIVO HOY Sudamericano U20 de febrero

El partido entre Venezuela vs Paraguay por la segunda fecha del Sudamericano Femenino U20 se disputará este miércoles 4 de febrero a partir de las 4:00 p. m.(hora colombiana). El duelo se podrá ver en el Canal RCN y DSports, además sus emociones se podrán seguir a través de DeportesRCN.com.

Colombia, Ecuador y Perú: 16:00

Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 18:00

Bolivia y Venezuela: 17:00

¿Acercamientos con Lorenzo? Esto reveló Alfredo Morelos sobre la Selección Colombia

Lea también

¿Acercamientos con Lorenzo? Esto reveló Alfredo Morelos sobre la Selección Colombia

En otras noticias: Falcao llegó a los 40: ¿el mejor de la historia?

TABLA DE POSICIONES DEL SUDAMERICANO SUB-20

Grupo A

1. Paraguay, 4 (+4)
2. Colombia, 4 (+1)
3. Uruguay, 4 (-1)
4. Venezuela, 3
5. Chile, 1

Grupo B

1. Brasil | 6 puntos | +6 DG

2. Argentina | 6 puntos | +5 DG

3. Ecuador | 3 puntos | +4 DG

4. Perú | 3 puntos | -2 DG

5. Bolivia | 0 puntos | -13 DG

En esta nota

Sudamericano femenino sub 20 Mundial sub 20 Selección Colombia Femenina Selección de Paraguay Venezuela Selección de Venezuela