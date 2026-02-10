Venezuela vs Paraguay EN VIVO HOY 10 febrero - Sudamericano U20

Comienza la cuarta fecha del Sudamericano Femenino Sub 20 y los protagonistas de inaugurarla son las selecciones ubicadas en el Grupo A, Colombia vs Uruguay y Venezuela vs Paraguay, todas con la necesidad de sumar de a tres puntos y obtener un cupo a la siguiente fase de la competencia para soñar quedarse con uno de los cupos al Mundial.

Paraguay tiene otro propósito en este partido y es mantenerse como líder del Grupo A para ilusionarse con una clasificación anticipada rumbo a un cupo a la Copa Mundial Sub 20 que también se llevará a cabo en el presente año. Por el momento se mantiene en la primera casilla con cuatro unidades pero con dos perseguidores de alto nivel como lo es Uruguay y Colombia.

Mientras que por el lado de las Venezuela el panorama es más complicado, ya que aunque todavía cuenta con posibilidades de avanzar a la siguiente ronda, está obligada a sumar de a tres para meterse en la lucha por la clasificación, puesto que solo ha sumado tres puntos tras una victoria y una derrota.

Lea también Falcao celebra su cumpleaños: LaLiga y UEFA reaccionaron a sus 40 años

Venezuela vs Paraguay: cómo VER EN VIVO HOY Sudamericano U20 de febrero

El partido entre Venezuela vs Paraguay por la segunda fecha del Sudamericano Femenino U20 se disputará este miércoles 4 de febrero a partir de las 4:00 p. m.(hora colombiana). El duelo se podrá ver en el Canal RCN y DSports, además sus emociones se podrán seguir a través de DeportesRCN.com.

Colombia, Ecuador y Perú: 16:00

Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 18:00

Bolivia y Venezuela: 17:00

En otras noticias: Falcao llegó a los 40: ¿el mejor de la historia?

TABLA DE POSICIONES DEL SUDAMERICANO SUB-20

Grupo A

1. Paraguay, 4 (+4)

2. Colombia, 4 (+1)

3. Uruguay, 4 (-1)

4. Venezuela, 3

5. Chile, 1

Grupo B

1. Brasil | 6 puntos | +6 DG

2. Argentina | 6 puntos | +5 DG

3. Ecuador | 3 puntos | +4 DG

4. Perú | 3 puntos | -2 DG

5. Bolivia | 0 puntos | -13 DG