Venezuela vs Perú EN VIVO, 2 de diciembre: hora y canal Liga de Naciones

Nueva fecha de la Liga de Naciones Femenina de la CONMEBOL que poco a poco empieza a llegar a instancias definitivas para decidir a las dos clasificadas y a las dos que jugarán la repesca dependiendo de la tabla de posiciones.

El partido que se jugará en la ciudad de Barquisimeto, Venezuela en el Estadio Metropolitano de Cabudare tendrá protagonistas a la selección venezolana que busca su segunda victoria en el torneo frente a Perú que va por la misma necesidad para buscar estar en la parte alta de la tabla de posiciones.

Vale la pena acotar que en el certamen las primeras dos selecciones jugarán el Mundial de Brasil 2027 de manera directa, mientras que la tercera y la cuarta estarán en la repesca internacional. Perú tiene un partido menos, después de descansar en la segunda fecha.

Venezuela suma cinco puntos y está en la segunda casilla de la tabla de posiciones producto de una victoria y dos empates. Está invicta y espera seguir por la misma línea en lo que resta de la Liga de Naciones. Por su parte, Perú apenas sumó sus primeros tres puntos en el Clásico del Pacífico al superar de local a Chile con un 3-1. Este será el tercer partido para las peruanas.

A QUÉ HORA Y DÓNDE VER EL PARTIDO ENTRE VENBEZUELA VS PERÚ POR LA LIGA DE NACIONES FEMENINA DE LA CONMEBOL ESTE MARTES 2 DE DICIEMBRE

El partido entre Venezuela vs Perú de la cuarta jornada de la Liga de Naciones Femenina de la CONMEBOL cuenta con realidades distintas con una selección que está invicta, y otra que apenas sumó sus primeras tres unidades. El juego se podrá ver a partir de las 6 de la tarde hora de Colombia y tendrá señal por el YouTube de Deportes RCN.

MÁS HORARIOS DEL PARTIDO VENEZUELA VS PERÚ

Colombia, Ecuador y Perú: 6:00 P.M.

México: 5:00 P.M.

Bolivia y Venezuela: 7:00 P.M.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay: 8:00 P.M.