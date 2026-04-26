Ventaja para el Arsenal en Champions; sensible baja en el Atleti

Cada vez falta menos para el fin de la temporada en las ligas de Europa por lo que competencias como la Champions League se prepara para su fin.

De esta forma, Arsenal y Atlético de Madrid se preparan para una llave de semifinal de Champions que promete diferentes emociones y muchos goles.

Vale la pena mencionar que el Arsenal se encuentra en un momento critico al no poder superar al Manchester City en la disputa por la Premier, mientras que el Atleti viene de derrotar en Champions a uno de los favoritos de esta edición, Barcelona.

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Pablo Barrios, centrocampista del Atlético de Madrid, será baja al menos dos semanas por “una lesión muscular en el muslo izquierdo”, sufrida en el duelo de este sábado contra el Athletic Club, con lo que se perderá la eliminatoria de las semifinales de la Liga de Campeones contra el Arsenal, cuyo partido de ida es este miércoles en el estadio Metropolitano.

“Pablo Barrios sufre una lesión muscular en el muslo izquierdo, que se produjo en el transcurso del encuentro que este sábado nos enfrentó al Athletic Club. El centrocampista madrileño se ha sometido a pruebas realizadas por los servicios médicos del club, que han confirmado la lesión”, explicó el parte médico del club.

“El '8' rojiblanco realizará tanto sesiones de fisioterapia como trabajo de readaptación en el gimnasio y la evolución de su lesión determinará su regreso a la competición”, añadió el Atlético, que no especifica periodo de recuperación aunque las lesiones musculares exigen como mínimo dos semanas de recuperación, dependiendo del grado de la dolencia, del que no ha informado el club madrileño.

En el minuto 56 fue el percance. En una conducción, presionado por Alejandro Rego en el medio campo, dentro de la pugna, Barrios sintió las molestias en la parte posterior del muslo izquierdo. Combinó con Giuliano Simeone, el extremo argentino le devolvió la pelota y el internacional español asumió la realidad: lanzó el balón fuera para ser atendido sobre el terreno de juego.

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Su gesto, entre la frustración, la resignación y la tristeza, delató la dolencia. Todos sus compañeros se acercaron, Diego Simeone se quitó la chaqueta, Alex Baena se aproximó, el médico, Óscar Celada, entró al campo… La agitación describió la preocupación de todos en torno a su compañero, tan fundamental en el esquema rojiblanco y tan castigado por las lesiones en los últimos dos meses y medio, casi todos de baja.