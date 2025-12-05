Ver EN VIVO el sorteo del Mundial 2026

Este viernes 5 de diciembre se realizará el sorteo de la fase de grupos del Mundial 2026 y los aficionados en Colombia podrán seguirlo EN VIVO gracias a una transmisión especial del Canal RCN. La ceremonia iniciará a las 11:00 a. m. (hora colombiana) desde el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas en Washington D. C.

RCN confirmó que tendrá un completo despliegue periodístico con enviados especiales en la capital estadounidense. El equipo estará conformado por Andrea Guerrero, Ricardo Henao, José Fernando Neira, Álvaro ‘El Tigre’ Córdoba, Roshell Schmulson y Faryd Mondragón, quienes entregarán contexto, análisis y reacciones en tiempo real.

La transmisión del sorteo podrá verse por Canal RCN, además de escucharse en La FM y seguirse a través de Win Sports, y la App del Canal RCN, lo que permitirá que los hinchas sigan el evento desde cualquier dispositivo.

En la página web de Deportes RCN se realizará un minuto a minuto detallado, en el que se actualizarán los bombos, cada selección sorteada, los rivales de Colombia y los análisis de los expertos.

El equipo de talentos de Fútbol RCN —entre ellos Eduardo Luis López, Juan Felipe Cadavid, Daniel Angulo, Gonzalo de Feliche, Pacho Vélez y Nicolás Samper— acompañará la emisión con comentarios sobre lo que significa cada cruce para la Selección Colombia.

Colombia hace parte del bombo 2 y conocerá a sus tres rivales en un certamen histórico de 48 selecciones, organizado por Estados Unidos, México y Canadá. Será el Mundial más grande de la historia, con 12 grupos y un nuevo formato competitivo.

Además del sorteo, la programación especial de RCN incluirá entrevistas, informes desde Estados Unidos y el análisis del panorama que enfrentará la Selección en su regreso a la Copa del Mundo tras ocho años de ausencia.

Así, los aficionados podrán vivir una cobertura completa, dinámica y multiplataforma, con todo lo necesario para entender el sorteo y comenzar a proyectar el camino de Colombia hacia el Mundial 2026.