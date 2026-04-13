[VIDEO] ¡A rabiar! Neyser Villarreal marcó gol con el Cruzeiro

Cruzeiro protagonizó una remontada clave al vencer 2-1 a Red Bull Bragantino en el estadio Mineirão, por la fecha 11 del Brasileirao. El equipo visitante golpeó primero con un tanto de Hurtado a los cinco minutos, aprovechando un error del guardameta local.

Respiro para Neyser Villarreal tras la victoria: Cruzeiro alcanza 10 puntos y deja el último lugar de la tabla

Sin embargo, la reacción de la ‘Raposa’ fue inmediata. Al minuto 17, Neyser Villarreal igualó el compromiso tras definir con precisión luego de un pase a la espalda de la defensa. El impulso anímico se mantuvo en el complemento y, apenas iniciada la segunda parte, Christian marcó el gol de la victoria tras un rebote en el área.

El colombiano Neyser Villarreal continúa consolidando su gran momento en el fútbol internacional. Esta vez, el delantero fue protagonista en el empate parcial de Cruzeiro frente a Bragantino, en compromiso correspondiente a la fecha 11 del Brasileirao, donde volvió a demostrar su olfato goleador.

Neyser Villarreal reafirma su protagonismo con el Cruzeiro en el Brasileirao

En un partido exigente y de alto ritmo, Villarreal apareció en el instante indicado para darle aire a su equipo. La jugada se gestó a partir de una asistencia precisa de Fagner, quien filtró el balón al área para dejar al atacante en posición ideal. Sin dudarlo, el colombiano sacó un potente remate de pierna derecha que superó al guardameta rival, desatando la celebración de sus compañeros y de la afición.

El tanto no solo significó el empate momentáneo, sino que ratifica el gran presente del delantero, que se ha convertido en una de las principales cartas ofensivas de Cruzeiro en el campeonato brasileño. Su capacidad para aparecer en momentos clave y su efectividad frente al arco lo han posicionado como un jugador determinante en el esquema del equipo.

Además, Villarreal sigue sumando confianza en una de las ligas más competitivas de Sudamérica, donde cada actuación representa una oportunidad para consolidarse y llamar la atención. Su rendimiento no pasa desapercibido y se perfila como uno de los colombianos a seguir en el exterior.