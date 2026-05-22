Hace apenas unos minutos, Manchester City de la Premier League de Inglaterra confirmó la noticia que le da la vuelta al mundo. El director técnico español Pep Guardiola dejará su cargo al final de la presente temporada.

Después de 10 años y una etapa muy positiva en el equipo azul de la ciudad de Manchester, Guardiola dice adiós. Una de las tribunas del Etihad Stadium llevará su nombre.

Lea también Este sería el reemplazo de Guardiola en Manchester City: filtraron todo

La salida de Pep

“El catalán, que fichó por el City en julio de 2016, ha tenido un efecto transformador durante sus diez años al mando, y se marchará habiendo ganado 20 grandes trofeos, convirtiéndose en el entrenador más exitoso de nuestra historia”, señaló el club.



Pep Guardiola se marchará del Manchester City, sí, pero seguirá vinculado a City Football Group en un nuevo rol y este será el de embajador global. Historia pura la del español en una escuadra que ha pasado a tomar una relevancia mundial.

Lea también Primera decisión de Manchester City con Pep Guardiola tras perder la Premier League

Las palabras de despedida

“Esta es una ciudad construida a partir del trabajo. Del injerto. Lo ves en el color de los ladrillos. De personas que llegaron temprano y se quedaron hasta tarde. Las fábricas. Los Pankhurst. Los sindicatos. La música. Simplemente la Revolución Industrial y cómo esto cambió el mundo. Y creo que llegué a comprender eso, y mis equipos también”, expresó Pep tras el anuncio.



“Trabajamos. Sufrimos. Luchamos. E hicimos las cosas a nuestra manera. Nuestro camino. Los jugadores no lo olvidan: cada instante, momento, yo, mi personal, este club, todo. Lo que hemos hecho, lo hemos hecho por todos ustedes. Damas y caballeros, gracias por confiar en mí”, añadió.

Lea también Arsenal es campeón de la Premier League: Bournemouth le ayudó con el City

Guardiola le daría una pausa a su carrera

Pep Guardiola se tomaría una pausa en su carrera como director técnico. El español también ha dirigido al FC Barcelona y Bayern Múnich de Alemania, donde fue multicampeón.



“Durante los últimos diez años, la honestidad y la confianza han formado la base sobre la que hemos navegado juntos en cada situación con Pep, siempre entendiendo que podríamos encontrar la respuesta correcta juntos. Hoy la respuesta correcta es que Pep termine su trayectoria como entrenador del Manchester City”, dijo, por su parte, el presidente del City, Khaldoon Al Mubarak.