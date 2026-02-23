[VIDEO] Premio Puskás tiene candidato: golazo de un colombiano da la vuelta al mundo

Cada semana en todas las competencias se marcan goles que le dan la vuelta al mundo. Esta vez fue el turno en una liga rebuscada para que un colombiano se destacara con una anotación que podría estar dentro de una amplia lista de opciones en los Premios Puskás al mejor gol del mundo en la temporada.

Vea también: David González lo dejó claro: "Queremos competir sea cual sea el rival"

Se trata nada más ni nada menos que de Alejandro Piedrahita. El extremo de 23 años que salió del Deportivo Pereira y cuenta con experiencia internacional en Banfield, Gimnasia y Esgrima de La Plata y ahora en el CSKA Sofía de Bulgaria dio de qué hablar marcando un golazo que retumban bastante como opción en los Premios Puskás y que ya le dan la vuelta al mundo.

La jugada y el golazo acrobático de Alejandro Piedrahita se presentó nada más ni nada menos que en uno de los derbis de la capital de Bulgaria. El CSKA Sofía enfrentó en condición de local al Slavia Sofía y el gol del oriundo de Cartago, Valle del Cauca fue suficiente para que su equipo se llevara las unidades.

EL GOLAZO DE ALEJANDRO PIEDRAHITA QUE LE DA LA VUELTA AL MUNDO

CSKA Sofía necesitaba sacar adelante el resultado para no perder pisada frente al Ludogorets y el Levski Sofía, clásico rival de la institución de Alejandro Piedrahita. Sobre los 82 minutos, el extremo izquierdo interiorizó conectando con Petko Panayotov. El búlgaro elevó la pelota para asistir al colombiano y sacó una chilena para vencer al portero rival con un potente disparo.

Le puede interesar: Montero cerró el arco, silenció a River y sigue en nivel de Mundial

Fueron cuatro pases para poder llegar al área rival y sacar un golazo del sombrero con una definición acrobática para poder romper las redes y llevarse la victoria por la mínima diferencia.

La celebración de Alejandro Piedrahita fue de sorpresa. No se las creía por haber marcado ese golazo. Todo el CSKA Sofía fue a celebrar con el extremo, tanto así que el arquero subió al área rival para abrazar al colombiano y gritar a todo pulmón el gol de la victoria.

Sin duda alguna, habrá varios goles que podrían estar nominados en el Premio Puskás del 2026, pero, el tanto de Alejandro Piedrahita ya es uno de los más pedidos para estar entre las opciones. En redes sociales ya lo estaban nominando a la espera de que la organización revele los candidatos.

Lea también: Montero cerró el arco, silenció a River y sigue en nivel de Mundial

Tras el partido, Alejandro Piedrahita afirmó que, “vi el espacio, intuí el centro y simplemente me lancé. Es un sueño marcar mi primer gol en Europa así”. El ex Deportivo Pereira llegó a la institución en este 2026 y apenas suma sus primeros partidos en el equipo búlgaro.