David González lo dejó claro: "Queremos competir sea cual sea el rival"

Se cerró la jornada dominical de la Liga BetPlay 2026-I con un partido que en el papel parecía atractivo por el momento que vive Jaguares de Córdoba con Gustavo Florentín en un debut de gran nivel ante Independiente Santa Fe. De visitante para los cordobeses parece ser todo diferente, pues, América de Cali se llevó la victoria con comodidad.

América fue dueño de todo el partido y Jorge Soto, que regresaba a la titularidad nunca sufrió el juego. Las cosas se abrieron antes de la primera media hora con el segundo tanto de Jorge Daniel Valencia para romper los ceros. Luego, en el segundo tiempo todo fue más fácil para los escarlatas.

Daniel Valencia volvió a influir con una infracción al borde del área que terminó en la expulsión de Yan Carlos Mosquera. En esa acción de tiro libre, Yeison Guzmán ejecutó y marcó el segundo tanto. Luego, Guzmán cayó en el área y pitaron penal que el mismo jugador se encargó de anotar el tercero de la noche en el Pascual Guerrero.

Después del partido, el entrenador David González analizó lo que fue esta victoria y lo que viene para el cuadro escarlata, teniendo en cuenta que se acerca la Copa Sudamericana ante Atlético Bucaramanga.

DAVID GONZÁLEZ: "SON TRES PUNTOS Y UN ENVIÓN ANÍMICO"

En la rueda de prensa postpartido, David González afirmó que fue un partido tranquilo, pero, “resultado muy importante para poder seguir donde queremos estar en todo el semestre. Queremos competir sea cual sea el rival. El primer tiempo erramos un poco el camino y tuvimos momentos en los que estuvimos dispersos y por eso se vio apretado por pasajes. En el segundo tiempo el equipo volvió a su identidad buscando las oportunidades de manera consciente”.

Destacó los regresos de Jhon Murillo y de Jan Lucumí después de lesiones y que ya están en condiciones para ser parte de la plantilla pensando claramente en la Copa Sudamericana y lo que viene en la Liga BetPlay.

Sobre regresar a la victoria tras derrotas con Nacional y Junior, David afirmó, “siempre es importante ganar en casa, ganar contra rivales que vienen a tratar de conseguir resultados, que vienen a ser intensos y hay que sacar los partidos adelante. Tiene de pronto ese ingrediente especial de volver a la victoria después de perder de la manera como pasó en Barranquilla que creo que fue un buen partido. Es una lástima que en esta rueda de prensa hablemos de partidos pasados. Son tres puntos y es un envión anímico importante”.

Para ganar en condición de visitante frente los grandes del Fútbol Profesional Colombiano, David aseveró, “seguir intentando, en el próximo partido que nos toque con un equipo grande lo intentaremos para cortar esa racha”.

La lesión de Mateo Castillo, “Mateo sufrió un golpe en un choque terminando la primera etapa. No quisimos arriesgar a que se le fuera a agravar en el segundo tiempo. No hay diagnóstico, pero no parece de gravedad. Era un partido que nos permitía tomarnos esa precaución”.

¿Es este el equipo que quiere David González? “Yo creo que lo he dicho varias veces. Uno como técnico no dice ya llegamos al techo, este es mi equipo. Siempre hay cosas por mejorar, creo que en el primer tiempo equivocamos el camino, y en el segundo tiempo se mejoró mucho. Ha habido partidos muy buenos. Vamos en un buen proceso y todos vamos en ese camino de ir mejorando en cada partido y por qué no en empezar a ilusionarnos”.