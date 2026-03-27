[Video] Luis Díaz hizo de las suyas: jugada de lujo en Colombia vs Croacia

Una de las acciones más destacadas del partido entre Colombia y Croacia en Orlando, Florida, tuvo como protagonista a Luis Díaz, quien dejó una jugada de lujo que encendió a los aficionados presentes en el estadio.

La acción se produjo sobre los seis minutos del segundo tiempo, cuando el extremo colombiano recibió el balón sobre la línea del costado izquierdo en zona de ataque, en una posición aparentemente controlada por la defensa rival.

Fue entonces cuando Díaz sorprendió con una autohabilitación de taquito, una maniobra técnica que le permitió superar a su marcador y ganar espacio en una zona comprometida del campo.

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Sin embargo, el desarrollo de la jugada se vio interrumpido rápidamente, ya que el árbitro decidió sancionar una falta, cortando así una acción que prometía ser una de las más vistosas del compromiso.

Más allá de la decisión arbitral, la jugada dejó en evidencia la calidad individual del futbolista colombiano, quien volvió a demostrar por qué es uno de los jugadores más determinantes del equipo.

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En un partido donde Colombia no ha logrado generar demasiado riesgo sobre el arco de Croacia, Díaz se ha consolidado como el jugador más influyente en ataque, siendo el principal desequilibrante por las bandas.

De cara al futuro inmediato, y especialmente pensando en la Copa del Mundo, el extremo del Bayern Múnich se perfila como una pieza prácticamente irremplazable dentro del esquema de la Selección Colombia, gracias a su talento, capacidad de desborde y protagonismo en los momentos clave.